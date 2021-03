Vali Dağlı: "Samsun'da 315 bin 385 kitapla 16 kütüphanemiz hizmet veriyor"

Kütüphane Haftası münasebetiyle Gazi İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da toplam 315 bin 385 kitapla hizmet veren 16 kütüphanemizin yaklaşık 88 bin üyesi bulunuyor. Yeni Gazi İl Halk Kütüphanesi modern ve ferah bir ortamda kullanıcılarına hizmet veriyor" dedi.

Yeni Gazi İl Halk Kütüphanesinin modern ve ferah bir ortamda kullanıcılarına hizmet verdiğini belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun İlimize yakışır, çağın gerekliliklerini ihtiva eden kütüphanemizde, bilgi hizmetlerinin yanı sıra aktivite bahçesi ile bütünleşik çocuk bölümü, konferans salonu (90 kişilik), kafeterya gibi kullanıcı hizmetlerini de içine alan ve zemin artı 4 katlı olmak üzere toplamda 4577 m2'lik alanda ödünç kitap verme, danışma, çocuk bölümü, konuşan kitaplık ve internet hizmeti verilmektedir. Korona virüs salgınının sona ermesinden sonra Konferans Salonumuzda kütüphaneye ilgiyi arttırmak, vatandaşlarımızı kütüphaneden yararlanmaya yönlendirmek, kütüphaneyi bir kültür odağı olarak görmelerini sağlamak amacıyla; milli bayramlar, anma-kutlama ve kuruluş günlerinde, kitap tanıtma, imza günleri, konferans ve paneller düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca kişi-kurum ve kuruluşlar kütüphanemizle işbirliği yaparak kendi etkinliklerinde kütüphanemiz salonlarını da kullanabilmektedir" diye konuştu.

Gazi İl Halk Kütüphanesinin her yaş grubuna hizmet verecek donanıma ve konfora sahip olduğunu belirterek İlçe Halk Kütüphanelerinin de yenilenmesine büyük bir önem verdiklerini belirten Dağlı, "Çarşamba ilçemizde Belediyemiz tarafından bedelsiz olarak tahsisi yapılan 1.800 metre kare alana sahip modern bir kütüphane yapımı için proje çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Kütüphanesi bulunmayan ilçelerimizde kütüphane açılması içinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Ayvacık ilçemizde tahsis edilmiş olan 380 metrekare alana sahip kütüphane binasının yapım işinin Nisan ayı sonu itibariyle teslim edilmesini ve tefrişatının yapılarak yaz sonunda kütüphanemizin okuyucularımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yakın zamanda Tekkeköy, Ladik ve Vezirköprü ilçelerimizde bulunan Halk Kütüphanelerimiz yenilenerek hizmete girmiştir" şeklinde konuştu.

Halk Kütüphanelerinin kadın, erkek, her yaşta, her düzeyde ve her meslekten okuyucuya çeşitli konularda hazırlanmış basılı, görsel-işitsel eserlerin yanı sıra elektronik ortamda hazırlanmış bilgi kaynaklarını da içine alarak ücretsiz erişimi sağlayan ve yararlanmasını amaçlayan kurumlar olduğunu ifade eden Dağlı, "İlimizde toplam 315 bin 385 kitapla hizmet veren 16 kütüphanemizin yaklaşık 88 bin üyesi bulunmaktadır" ifadeleri kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı