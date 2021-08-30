Nüfusa oranla en yüksek vaka görülen il olan Rize'de Vali Çeber durumdan rahatsız: Arzu etmediğimiz bir liderliği yaşıyoruz

Rize'de artan korona vakalarına ilişkin açıklama yapan Vali Kemal Çeber, "Arzu etmediğimiz bir liderliği yaşıyoruz" diyerek, vaka yoğunluğunu çay ve turizm sezonunun yarattığı kalabalığa bağladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son pandemi haritasında nüfusa oranla en yüksek vaka görülen il Rize oldu. Her 100 bin kişide 538,10 vakanın görüldüğü kentte aşılama oranı ise yüzde 78,5 sayısına ulaştı. Aşılama oranına göre hala vakaların yüksek olduğu ilde insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Çay ve turizm sezonuyla birlikte şehre farklı illerden ziyaretler de bu duruma etken oldu. Rize'nin diğer şehirlere göre daha sıkışık bir şehir olduğunu söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, çay sezonunun ardından normale döneceklerini söyleyerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına vatandaşların titizlik göstermelerini önerdi.

"KÖYLER, YAYLALAR TIKLIM TIKLIM"

Rize'de coğrafi koşullar nedeniyle diğer illere nazaran daha kısa alanda sosyal hayatın olduğunu hatırlatan ve yaz mevsimi nedeniyle nüfus yoğunluğunun 700 binlere kadar çıktığını dile getiren Çeber, "Bizim arzu etmediğimiz bir liderliği yaşıyoruz. En çok vaka görülen il değil nüfusa oranla vaka yoğunluğu en fazla olan il Rize. Şu anda fiili olarak Rize'nin nüfusunun 700 binlerde olduğunu biz biliyoruz. Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600- 700 bin kişinin testi yapıldığında ve testi pozitif çıktığında bunlar Rize'ye yazılıyor. Oranlama yapılırken bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitiflerde otomatik olarak Rize'ye yansıyor. Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 kilometrekare yaşadığı sosyal hayatı biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Bunun yanı sıra çay sezonundayız. 3. sürgünümüz başlamak üzere, diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldiler. Mesela bu sabah Covid-19'dan rahmetli olan bir vatandaşımızı Manisa'ya gönderiyoruz. Manisa'da defnedilecek. Buraya gelip burada Covid olup rahmetli olan bir vatandaşımız. Bahsettiğim tipik sosyo kültürel bir duruma örnektir" dedi.

"KENDİ KENDİMİZE KALDIĞIMIZDA BİRAZ DAHA HIZLI TOPARLAYACAĞIZ"

Okulların başlamasıyla insan yoğunluğunun azalacağını bu nedenle vaka sayılarının da hızla düşüşe geçeceğini dile getiren Çeber, "Okulların açılma süreciyle beraber ilimiz kendi nüfusuyla baş başa kaldığında hızlı bir şekilde toparlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Rize insanının ben genel anlamda kurallara uyduğunu değerlendiriyorum. İnsanların bunca zamandır bıkkınlıkları, yorgunlukları var; ancak hepsini üst üste koyduğumuzda biz Rize'de insanlarımızın duyarlı davrandığı kanaatindeyiz. İnşallah kendi kendimize kaldığımızda biraz daha hızlı toparlayacağımızı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN GELEN MESAJI PAYLAŞTI: ANNEMİN AŞISINI İHMAL ETTİK, NETİCESİ DE BU

Vaka sayısına rağmen aşı konusunda Rize'nin mavi listede yer aldığını ve yüzde 78'leri bulduğunun altını çizen Çeber şöyle konuştu: "Aşılama noktasında yüzde 78'leri bulduk. Bu önemli bir oran. Özellikle son 20-25 gündür ortalama yedi bin civarı aşı yapıyoruz. Bir yerde 10-15 kişi bir araya gelip biz şurada şu gün aşılanmak istiyoruz dediğinde biz sağlık ekiplerimizi oraya gönderiyoruz. Muhtarlarımıza diyoruz ki köy meydanında aşı olmak isteyenleri toplayın, size aşı ekibimizi gönderelim aşılayalım. Bu hassasiyetle ilgili dün yaşadığım bana gelen mesajı size göstereyim. Bir vatandaşımız telefondan mesaj atarak bana ulaşıyor. Annesi Covid entübe duruma girmek üzere. Trabzon'da yer bulunamadığı için Rize anlamında destek istiyor. Mesajda, 'Utanıyorum. Söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu' diyor.

"BİZ RİZE OLARAK BU SİLAHI KUŞANDIK"

Lütfen aşımızı ihmal etmeyelim. Bu konudaki en önemli silahımız. Biz Rize olarak bu silahı kuşandık. Aklınıza aşı oranı yüzde 77, vaka niye bu kadar yüksek diye gelebilir. Hastanelerimizde kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız. Dolayısıyla ben aşıya ilgi gösteren tüm Rizeli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yakında okullarımızı açacağız. Her türlü hazırlığımız tamam. Aşıyla beraber tedbiri elden bırakmayacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir