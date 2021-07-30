VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 28. 07. 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde etkilenen Başkale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 28. 07. 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde etkilenen Başkale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, sabah saatlerinde beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile ilk olarak Gedikbaşı mahallesine geçti.

Vali Bilmez ve beraberindeki heyeti sel bölgesinde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD, VEDAŞ ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı.

Sel felaketinin meydana geldiği ilk anda devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduklarını ifade eden Vali Bilmez, vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sel felaketinin ardından yapılacaklar için burada hazır bulunduklarını belirten Vali Bilmez, " Bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgede önümüzdeki günlerde benzeri bir yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi alacağız. Yağmur anlarında hayvanlarımızı dere yataklarından uzak tutalım. Bu felakette ekiplerimiz birçok hayvanın telef olduğunu tespit etmiş. Bölgede oluşabilecek felaketlere karşı tedbirimizi elden bırakmayalım. " dedi.

Buradaki incelemelerin ardından Yavuzlar mahallesine geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallenin dere yatağında bulunan ve sel sularından dolayı çöken istinat duvarı bölgesinde inceleme yapan Vali Bilmez ve beraberindekiler, yine selden etkilenen Yurttepe Mahallesi Terazin Mezrasına geçerek mahallelinin sorunlarını dinledi.

Mahallenin sorunlarının biran önce çözülmesi için ilgili kurumlara talimat veren Vali Bilmez, vatandaşın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyet bu zjyaret sonrası bölgedeki incelemelerini tamamlayarak sel bölgesinden ayrıldı.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:25:26. #1.15#

title