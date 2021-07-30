VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, SEL FELAKETİNİN MEYDANA GELDİĞİ BAŞKALE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 28. 07. 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde etkilenen Başkale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 28. 07. 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde etkilenen Başkale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, sabah saatlerinde beraberindeki AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile ilk olarak Gedikbaşı mahallesine geçti.

Vali Bilmez ve beraberindeki heyeti sel bölgesinde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD, VEDAŞ ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı.

Sel felaketinin meydana geldiği ilk anda devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduklarını ifade eden Vali Bilmez, vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sel felaketinin ardından yapılacaklar için burada hazır bulunduklarını belirten Vali Bilmez, " Bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgede önümüzdeki günlerde benzeri bir yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi alacağız. Yağmur anlarında hayvanlarımızı dere yataklarından uzak tutalım. Bu felakette ekiplerimiz birçok hayvanın telef olduğunu tespit etmiş. Bölgede oluşabilecek felaketlere karşı tedbirimizi elden bırakmayalım. " dedi.

Buradaki incelemelerin ardından Yavuzlar mahallesine geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallenin dere yatağında bulunan ve sel sularından dolayı çöken istinat duvarı bölgesinde inceleme yapan Vali Bilmez ve beraberindekiler, yine selden etkilenen Yurttepe Mahallesi Terazin Mezrasına geçerek mahallelinin sorunlarını dinledi.

Mahallenin sorunlarının biran önce çözülmesi için ilgili kurumlara talimat veren Vali Bilmez, vatandaşın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyet bu zjyaret sonrası bölgedeki incelemelerini tamamlayarak sel bölgesinden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre