Vali Bilmez'den iş yeri yanan esnafa ziyaret

VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, iş yeri yanan esnafı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Van'da sabaha karşı bir iş yerinde çıkan yangın, büyükşehir itfaiyesinin yoğun çabası sonucu çevre iş yerlerine sıçramadan söndürülmüştü. Olay sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde bulunan iş yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinden bilgi alan Vali Bilmez, iş yeri sahibi ve çevre esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının ilk anından itibaren müdahaleye başlandığını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Yangın çıkan iş yerinde patlayıcı ve yanıcı maddeler çok olduğu için yangın bir anda büyüyor. İtfaiye ekiplerimiz yangına 16 araç ile müdahale etti. Saat 04.30'da başlayan yangın 06.30'da kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri halen devam ediyor. Alanda patlayıcı ve yanıcı madde bulunması ekiplerimizin işini zorluyor. Yangın yerinde gerekli inceleme ve araştırılmalar yapılıyor. İş yerlerinde ciddi hasar meydana gelmiş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Sadece bir itfaiye erimizde hafif bir yaralanma var. Esnafımıza ve vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindekiler, buradaki esnafla ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. - VAN