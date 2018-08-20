Vali Azizoğlu: Düdük Çalarak Babanızı Uyarın

ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı tatilinde kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği 'Kırmızı düdük' projesi kapsamında, düdük dağıttığı çocuklardan araç sürerken hata yapan babalarını uyarmalarını istedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Erzurum- Erzincan karayolunda yapılan trafik denetimlerine katıldı. Gece geç saatlerdeki denetimde durdurdukları sürücülerin ve yanlarındaki ailelerinin bayramlarını kutlayan Azizoğlu, yolculuk boyunca trafik kurallarına uymalarını istedi. Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Azizoğu, tişört hediye etti. Çocuklara kırmızı düdük de veren Azizoğlu, yolculuk sırasında trafik kurallarına uymayan babalarını düdük çalarak uyarmalarını istedi.

Vali Azizoğlu, "Araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediyoruz. Babaları, anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonuyla konuştuğunda, trafik kurallarına uymadığında çocuklarımız düdükle onları uyaracak" diye konuştu.

Denetimler boyunca sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz eden Vali Azizoğlu, trafik kurallarına dikkat çekti. 9 günlük bayram tatili sebebiyle Erzurum'a yakınlarının yanına gelen ya da başka kentlere gidenlerin olduğunu belirten Vali Azizoğlu, "Dokuz günlük tatil süresince kimsenin üzülmesini ve gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Sürücülerin yola çıkmadan önce iyice dinlenmelerini, gidecekleri menzillerine sevinçle varmalarını istiyoruz. Emniyet Müdürümüzle birlikte sürücülerle hasbihal ettik, çikolata ikram ederek bayramlarını kutladık. İnşallah, kimsenin burnu kanamadan iyi bir bayram kutlarız" dedi.

Denetimler sırasında 'kırmızı düdük' uygulaması hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, amacın farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Aslan, uygulamanın etkili olduğunu da vurguladı.

- Erzurum