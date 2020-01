Vali Ali Mantı: "Muhtarlarımız zor ama şerefli bir görevi ifa ediyorlar"

21.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:32

Aksaray Valiliği tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.



Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programın açılışında muhtarlara hitap eden Vali Ali Mantı muhtarların zor ama şerefli bir görevi ifa ettiklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi amacıyla Türkiye genelinde görev yapan 50 bin 257 köy ve mahalle muhtarlarından 42 bin 472 muhtara hizmet içi eğitim programı düzenlendi.



Köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı Aksaray'da düzenlenen programın açılış töreninde konuşma yapan Vali Ali Mantı muhtarlığın her dönem ve her şartlarda Türk toplumunun en değer verdiği önemli kurum ve müesseselerden bir tanesi olduğunu söyledi.



"Önemli olan kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak"



Muhtarlığın her kesimin ve her türlü faaliyetin 1 numaralı tarafsızı olduğunu vurgulayan Vali Ali Mantı, "Muhtarlık çok kuvvetli yerel yönetim birimimizdir. Türkiye Cumhuriyeti adına hizmet eden muhtarlarımız seçilmiş en önemli organlardan bir tanesidir. Her sistemde her meslekte sıkıntılar olduğu gibi muhtarlarımızdan zaman zaman sıkıntıları oluyor. Zor ama şerefli bir görevi ifa ediyorsunuz. Önemli olan kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak. Hepimiz insanız zaman zaman hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir. Önemli olan bunları iyilikle güzellikle bertaraf etmektir. İşimiz zor ama vatana, vatandaşa hizmet aşkı var. Hep birlikte güzel olan iyi olan ne varsa onu ortaya çıkaracağız" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA