Vali Ali Çelik: "Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı"
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Vali Ali Çelik: "Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı"

22.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:52
Vali Ali Çelik:

Hisarcık ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye ve bölge için stratejik öneme sahip bor madeniyle ilgili yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Hisarcık ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye ve bölge için stratejik öneme sahip bor madeniyle ilgili yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Hisarcık Etibor Açık İşletmesinde devam eden çalışmalar hakkında Vali Çelik'e bilgiler veren Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin, açık işletme ve konsantratör servisinde 481 personelin istihdam ettiğini, açık ocaktan yılda 900 bin ton bor madeni çıkarıldığını söyledi.

Vali Ali Çelik ziyaretlerini Dereköy'de hizmet veren Dereköy Süt Ürünleri ile Özpey Süt ve Süt Ürünleri fabrikalarıyla sürdürdü. Üretim aşamalarını inceleyen Vali Çelik, Dereköy Süt Ürünleri Fabrikası Üretim Müdürü Cemal Özcan ile Özpey Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Üretim Müdürü Ali İhsan Damlapınar'dan işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Fabrikaların 80 kişiye ekmek kapısı olduğunu belirten Vali Çelik, "Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı" diye konuştu. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: 'Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı'
Vali Ali Çelik: 'Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı'
Vali Ali Çelik: 'Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı'
Vali Ali Çelik: 'Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı'
Vali Ali Çelik: 'Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı'
Vali Ali Çelik: 'Üreten, taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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