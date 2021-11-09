Vali Ali Çelik, şehit babalarını misafir etti

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit babaları Süleyman Çelik, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Akyıldız, Kadir Çakır, İbrahim Temel ile Sebahattin Özdemir'i makamında misafir etti.

Ziyaretten onur duyduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Sizler, kahraman evlatlarımızın bizlere emanetisiniz. Daima yanınızda olacağız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

İlgi ve desteklerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden şehit babalarından Süleyman Çelik, "Rabbim sizin gibi devlet adamlarının sayısını artırsın" diye konuştu. - KÜTAHYA

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