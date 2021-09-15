Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosunun tanıtımı, Ankara Kalesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, bakanlık yöneticileri katıldı. Tasarım sanatçısı Bülent Erkmen'in, yeni logonun hikayesini anlattığı video izlendi. Bülent Erkmen yeni logoda simgesel olarak birden çok 'V' harfi bulunduğunu, çok boyutlu ateş çanağının kullanıldığını, çanağın içinde de yüzyıllar boyunca sönmeden yanan ateşin geçmişten bugüne taşınan ve gelecek kuşaklara aktarılan 'faydalı olma' geleneğini temsil etiğini kaydetti.

"Değişen şartlara milli ve dinamik bir anlayışla manevi değerleri bünyesinde barındıran, geçmişten geleceğe köprü, öncü ve önder bir bilinçle sadece sunulan çözümleri seçmek değil en uygun çözümü bulabilme vizyonuna sahip olabilmek için çalışıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kimliğini yansıtan yeni logo tasarım sanatçısı Bülent Erkmen tarafından oluşturuldu. Geçmişi idrak eden, ecdadımızdan miras kalmış topraklardaki vakıf eserlerinin kıymetini bilen bir kurum olarak, vakıf geleneğini, insanın karşılıksız verme, dayanışma ve paylaşma hasletini sonraki nesillere de aktararak geleceğimizi inşa etmenin önemi, fiilen yapılan hizmetlerin yanında duygusu ile de gelecek nesillere aktarılacaktır. Daha aktif, daha prestijli ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağların teminatı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün simgesi olacak yeni logomuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."