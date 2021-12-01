Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları "Motivasyon Buluşması"nda bir araya geldi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışanlara yönelik "Motivasyon Buluşması" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda yapılan etkinlikteki konuşmasına, "İnsanlığı bir bütün olarak gören, iyiliğin, sevginin, paylaşımın ve kardeşliğin gücüne inanan sizler gibi yüce gönüllü arkadaşlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum." diyerek başladı.

İnsanın özündeki iyilik kadar insan olduğunu ve iyilikle güzelleştiğini dile getiren Demircan, bu farkındalıkla yola çıkan gönül hareketinin de vakıf olarak adlandırılacağını söyledi.

Vakıfların, dünya üzerinde bir sevgi medeniyeti inşa etmeye, hiçbir ayrım gözetmeden insanı insana eşit kılmaya vesile olduğuna işaret eden Demircan, "Sizler bu manada manevi bir duruşu simgeliyorsunuz. Gösterdiğiniz gayretle bizlere paylaşmanın ve bir olmanın güzelliğini anlatıyor, hatırlatıyor, yaşatıyorsunuz." dedi.

Merhamet ve yardımlaşmanın önemine değinen Demircan, "Bu topraklarda kültürümüzden, sanatımızdan, bizi biz yapan değerlerden bahsederken bir numaraya koyacağımız bir şey varsa o da merhamettir. Merhametin mümessili olan yer de Vakıflar Genel Müdürlüğüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline verdiği emekler dolayısıyla teşekkür etti.

"Plansız ve programsız yönetim tarzını benimsemiyoruz"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise genel müdürlüğün evrensel değerler, çağdaş yöntemler ile insanlığı vakıf ruhu, vakıf medeniyetinde birleştirdiğini vurguladı.

İnsan hayatı söz konusu olduğunda çalışanların daha fazla iş birliği içinde olmasının önemine işaret eden Ersoy, adalet, güven, sevgi ve saygı ekseninde, hayatın tüm alanında paylaşmayı, yardımlaşmayı, işini ehil olarak yapmayı merkezine alan vakıf kültürünün izlerinin günümüze kadar taşındığını söyledi.

Kurumların başarısında en büyük payın, oluşturduğu kültürden kaynaklandığına dikkati çeken Ersoy, stratejiden, hedeflerden, performanstan üstün olan kültürü besleyen en önemli unsurun da sistemler davranışlar ve değerler olduğunu belirtti.

Ersoy, "Değerleri olan bir kurum onları yaşatarak inşa ettiği kültürle sürdürebilir başarıyı sağlayabilir. Yeni nesil liderlik kavramıyla işini aklıyla, duyguları ile yapmayı, yaptığı işte bir amaç ve anlam arayan, insanların bağlılığını kazanmaya çalışan, yeteneğin öneminin farkında olan liderlik anlayışı doğmuştur. Bu liderlik anlayışı rol model olmaya, ihtiyaçlara cevap vermeye başlamıştır. Vakıf kültürü ile etik değerler insan kaynağı yönetimi, sivil toplum, sosyal sorumluluk, gönüllülük gibi kavramların mayalanmasına vesile olmuştur." diye konuştu.

İş önceliklerinde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin geldiğini dile getiren Ersoy, "Çevre bilinci, farkındalığı, sosyal sorumluluk, değer yaratma gibi amaçlar kurumların sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Kültürel değerlere, gelenek ve göreneklere bağlılık kalkınmanın en büyük anahtarıdır. Değişimi zorlamak, sorunları çözmek, yenilik ve büyüme için çalışanların bilgi varlıklarını sık sık kullanmak durumundayız." dedi.

Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin insan odaklı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"İletişimden kaynaklı olumsuzluklar kurumun itibar kaybına sebep olacaktır. Plansız ve programsız, günü kurtarmaya yönelik işlerin yürütüldüğü bir yönetim tarzını benimsemiyoruz. Kadim toplumda idare, yönettiği kişileri bir emanet olarak görmüş, Allah indinde ona hizmetle kendini mükellef saymıştır. İdarecilik yufka açmaya benzer, sabır ve zaman ister. Alın teri ve adanmışlık olmadan başarı boy vermez."

Devlet Tiyatrosu sanatçılarınca merhamet temalı bir gösterinin sergilendiği etkinlikte, yazar Şaban Kızılbağ çalışanlara kişisel gelişim konusunda sunumda bulundu.

Etkinliğe daha önce katılacağı bildirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programındaki yoğunluk nedeniyle katılmadı.