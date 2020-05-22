Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte dün 54 olan koronavirüslü hasta sayısının, gelin gittiği Kars'tan babaevine ziyarete gelen kadının 9 kişiye virüs bulaştırmasıyla 63'e yükseldiğini açıkladı. Köyün karantina altına alındığı belirten Vali Memiş, maskesiz sokağa çıkma yasağına dikkat çekerek, "Bu kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız" dedi.

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
22.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:22

Vali Okay Memiş, Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in de katıldığı basın toplantısında, virüsle mücadelede ile ilgili bilgiler veren Vali Memiş, başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

GÜNDE 200-300 TEST YAPILIYOR

Ülke genelinde alınan tedbirlerden farklı bir uygulama yaptıklarını kaydeden Vali Memiş, "Biz ilçelerden gelişleri bile seyahat izin belgesine bağladık. Tepki gördü ama uygulama ile özellikle il merkezinde salgını önledik. Erzurum'da günde en az 200-300 test yapıyoruz, vaka sayısı 1 ya da 2, veya hiç çıkmıyor" dedi.

HABER VERMEDEN GİTMİŞ

Kentte dün itibariyle koronavirüs vaka sayısının 54 olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Dün itibariyle toplam vaka sayımız 54'tü. Ancak Horasan ilçemize bağlı Kırkgözeler Mahallesi'nden komşu köy olan Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz, köyünde Kovid-19 vakası var diye, kimseye haber vermeden baba evine geliyor. Bunun üzerine bugün 9 yeni pozitif vaka çıktı. Kendisinde de vaka belirtileri var. O köyü karantina altına aldık" dedi.

Vaka sayısı artan Erzurum Valisi Memiş: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Memiş, pandemi süresince kentte 325 kişinin tedavi görüp taburcu edildiğini, halen yoğun bakımdaki hasta sayısının 6, entübe edilen hasta sayısının 3 olduğunu anlatarak, 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

"MASKE KURALINI SERT BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ"

Erzurum'da maskesiz sokağa çıkılmasının 16 Nisan'da yasaklandığını hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Kamuoyunda burada sanki bir yasak yokmuş gibi algılanıyor. Biz 16 Nisan'da maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. Ancak maske teminindeki zorluklar sebebiyle çok fazla baskı yapmadık. Ama şu anda maskede hiçbir sorun yok, herkes maskeye ulaşabiliyor. Bu saatten itibaren sizler vasıtasıyla duyuruyorum; 20 ilçe, 2 bin köy ve il merkezinde maskesiz sokağa çıkmak yasak kardeşler.Bu kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız. Hiçbir şekilde, hiç bir vatandaşımızın maskesiz sokağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz."

Vali Okay Memiş, pandemi süresince Erzurum'a verilen finansman desteğiyle ilgili olarak da şunları ifade etti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kanalıyla 58 milyon 80 bin yardım parası, İş-Kur üzerinden de 28 milyon lira kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izne çıkanlara ödeme yapıldı. Kamu bankalarından bin 312 firmaya, 625 milyon 520 bin, 4 bin 91 esnafa 186 milyon 686 bin lira olmak üzere toplam 998 milyon 279 bin lira kredi sağlandı. Karşılıksız ödemelerle birlikte 1 milyar 84 milyon 382 bin lira finans desteğinden bahsedebiliriz."

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı Haber
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Onur Saylak Gülçin Ergül Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 19:22:37. #1.15#
title