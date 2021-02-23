Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası, 1 Mart'ta başlayacak normalleşme sürecine en yakın ve en uzak illeri ortaya koydu. Verilere göre normalleşmeye en uzak 5 il; Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında müjdesini verdiği normalleşme, 1 Mart'ta başlayacak. İllerdeki vaka durumlarının dikkat alınacağı bu süreçte, her il kendi verileri doğrultusunda kısıtlamalara veda edecek. İstenilen düzeye ulaşılamayan şehirlerde ise korona önlemleri aynı şekilde devam edecek.

ZİRVEDEKİ 5 İL KARADENİZ'DE

1 Mart'a sayılı günler kalmışken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 15-21 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Koronavirüs vaka sayısında ilk beş il Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize olarak sıralandı. Bu şekilde normalleşmeye en uzak iller de bu beşli olarak görünüyor.

TEDBİR VE DENETİMLER HAD SAFHADA

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte koronavirüs vakalarındaki artışın nedeninin hane ve iş yeri temaslı olduğunu söyledi. Giresun Valisi Enver Ünlü ise kentte koronavirüs vakalarının yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları bizzat uyardı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, Kovid-19 nedeniyle karantina uygulandığını açıklarken, Rize'de ise geçen hafta yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza uygulandı.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde: