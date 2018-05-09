Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
Kastamonu'da meydana gelen ve öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik ailenin ceset kalıntıları, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.
Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin ceset kalıntıları, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.
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BEŞ KİŞİ YANARAK CAN VERDİ
Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.
ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulundu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017'de Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklandı.
HAYVANLARI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.
5 KİŞİLİK AİLE BEBEK MEZARINA GÖMÜLDÜ
Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun ceset kalıntıları tek bir tabuta konulduktan sonra Kastamonu Nasrullah Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından imam, çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı. Çataloğlu Ailesi'nin bulunduğu tabut daha sonra Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'na götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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HAYVAN HIRSIZLARI EMEK VERMEDEN MİLLETİNİ ÇALIYOR ADAMLARIN ALNININ TERİNİ ÇALARKEN FARKEDİLİNCE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BİLE ATEŞE VERİYORLAR .VE MAALESEF BİZİM VERGİLERİMİZLE İÇERİDE BESLENİP YAŞATILIYORLAR BU KATİLLERR..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tam Murtaza burda bile siyaset Allah bu ülkeyi senin gibi sığırlardan korusunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah''ım bu ne vahşilik. Acaba biz cehennemi mi yaşıyoruz bu dünyada.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok acıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BEN AÇIKCASI SİYASETTEN HEP ZARAR GÖRDÜM ÖYLE TEPKİ GÖRDÜMKİ GÖRÜŞÜMÜ AÇIK BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEMEDİM BİLE ÇEVREM TARAFINDAN DIŞLANDIM HATTA BU SEBEPDEN HERŞEYİMİ KAYBETTİM O YÜZDEN ARKADAŞLAR KİME İNANIYORSANIZ KÖRÜ KÖRÜNE İNANMAYIN VE HERŞEYİ İYİ HESAP EDİNCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır