Uzun süredir yayın açmayan Jahrein'den sağlık açıklaması!
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Uzun süredir yayın açmayan Jahrein'den sağlık açıklaması!

Uzun süredir yayın açmayan Jahrein'den sağlık açıklaması!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Twitch Türkiye'nin tanınan isimlerinden Ahmet "Jahrein" Sonuç, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada sosyal medyada bu kadar aktif olup neden uzun süredir yayın açmadığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Ahmet "Jahrein" Sonuç, hayranları tarafından sıkça sorulan, uzun süredir neden yayın açmıyorsun sorusuna yönelik olarak bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada yapan Jahrein, bir süredir sağlık problemleriyle uğraştığını belirtirken, mide bulantısı, kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi problemlerden muzdarip olduğunu belirtti. Jahrein, TwitLonger'dan yaptığı açıklamada: "Bir süredir sağlık sorunlarımla uğraşıyorum. Kulağımda gitmek bilmeyen bir çınlama, baş dönmesi ve mide bulantısı semptomlarım var. Bu süreçte iyileşebilmek için inanın elimden geleni yapıyorum. Hangi doktora gittiysek kendi branşı üzerinden tümevarım yapıp kendine uygun bir teşhis koyarak ilaç yazdı ancak çözüme hala ulaşabilmiş değiliz."dedi.

Devamında Check-Up yaptırdığını ve kilodan ötürü karaciğerde yağlanma ve yüksek tansiyonu olduğunu açıklayan yayıncı, tüm bunların ise bilgisayar başında uzun süre oturmaktan kaynaklandığını belirtti. Bilgisayar başına geçtiği zaman semptomları şiddetlendiği için yayın açamadığını ve sosyal medyadaki aktifliğini ise telefon üzerinden yaptığını ifade etti.

Uzun süredir yayın açmayan Jahrein'den sağlık açıklaması!

"TEKRARDAN NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEĞİMİ KESTİREMİYORUM"

Son dönemde yaşadığı sağlık problemlerini geç haber vermesinin sebebini, Kıbrıs'ta yaşayan ailesinin duyup endişelenmemesi için olduğunu söyleyen Jahrein, uzun süredir Twitch caimasından uzak kaldığını ve artık bu sorunu saklama gereği duymadığını belirtti. Jahrein yazısının sonunda, "Endişelenecek bir şey yok gibi gözüküyor ancak şu anda yayın açmaya elverişli değil sağlığım. Tekrardan ne zaman ekranlara döneceğimi kestiremiyorum. Bir sonraki yayın görüşürüz!" diyerek açıklamasını tamamladı.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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