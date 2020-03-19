Uzun süre dayanan yiyecekler neler? Uzun süre bozulmadan duran besinler hangileri? Dayanıklı gıdalar nelerdir? Evde uzun süre dayanan yiyecekler!
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Koronavirüs, Zeytin, Güncel

Uzun süre dayanan yiyecekler neler? Uzun süre bozulmadan duran besinler hangileri? Dayanıklı gıdalar nelerdir? Evde uzun süre dayanan yiyecekler!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel durumu olmayan vatandaşların evlerindne çıkmamaları ve bireysel önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Evinizde size uzun süre yetecek ve bozulmadan kullanabileceğiniz yiyecekleri sizler için derledik.

19.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:38
Uzun süre dayanan yiyecekler neler? Uzun süre bozulmadan duran besinler hangileri? Dayanıklı gıdalar nelerdir? Evde uzun süre dayanan yiyecekler!

Corona virüs salgını tüm dünyada büyük bir panik ve endişe ile sonuçlandı. Özellikle her geçen gün salgın hastalığa yakalanan insanların sayısını ve ölüm oranlarının katlanarak artması büyük tedirginlik oluşturuyor. Birçok ülkede sokağa çıkma ve karantina yasağı uygulanıyor. Ülkemizde ise birçok önlem alınmış durumda ve özel durumları olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları gerektiği resmi makamlarca beyan edildi. Peki evinizde bozulmadan uzun süre duracak ve sizi idare edecek besin maddeleri nelerdir? Hangi gıda maddeleri uzun süre bozulmadan saklanabilir? Sizler için kaleme aldık.

KURU FASULYE VE BARBUNYA

Baklagiller

En doyurucu baklagillerden kabul edilen ve besin değeri yüksek olan kuru fasulye pişirilmeden ve pişirilmiş hali ile uzun süre sizi idare edebilir.

Kuruyemişler

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler ürün çeşitliliği ve besin değeri yüksekliği ile en değerli gıda maddelerinin başında gelmektedir. Hem sağlığınız için hem de evlerde uzun süre bozulmadan kalabildiği için öncelikli tercihiniz olabilir.

Bal

BAL

Bal sağlık için olmazsa olmaz bir besin maddesi. Uzun süre saklanabilmesi, doğal antioksidan olması bugünlerde balın değerini arttırmaktadır. Kaliteli ve organik olan bal evler için vazgeçilmez olmalı.

Pirinç

PİRİNÇ

Normal günlerde bile evlerimizin ve sofralarımızın olmazsa olmazı prinç karantina günlerinde doyuruculuğu ile tüketilebilir. Uzun süre bozulmadan kalabilmesi de önemli bir ayrıntıdır.

Turşu

TURŞULAR

Turşu kültürümüzün en önemli yiyeceklerindendir. Sağlıklı olması, uzun süre dayanıklı olması karantina günlerinde bize çok faydalı olabilir. Hem daha sağlıklı olmak adına hem de besin değeri yüksekliği için vazgeçilmezdir.

Çorba

ÇORBALIK MALZEMELER VE TARHANA

Çorba kültürümüzün de vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle başta tarhana çorbası olmak üzere çorbalar tok tutma ve besin değeri yüksekliği bakımından bu günlerde hem şifa hem de besin dostudur.

Zeytin

ZEYTİN

Zeytin ve Zeytinyağı bilenen en sağlıklı yiyeceklerden kabul edilmektedir. Hem besin değeri yüksek hem de sağlıklı olması açısından evlerinizde muhakkak bulunmalı ve tüketilmelidir.

Erişte

ERİŞTE

Evinizde erişte yapıp depoluyorsanız çok şanslısınız. Eğer evinizde yoksa artık marketlerde de satılan ve besin değeri yüksek olan erişte sizin için hayat kurtarıcı olabilir.

Konserve

KONSERVE BESİNLER

Konserve yiyecekler fabrikasyon aşamasında içine katılan maddeler ile uzun süre dayanabilecek formlara dönüştürülmektedirler. Sağlık açısından pek tavsiye edilmese de karantina günlerinde pratikliği ve ürün çeşitliliği ile size çok katkı sağlayabilir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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