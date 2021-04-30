Uzmanlardan önemli uyarı: "İş çığırından çıkabilir"
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Uzmanlardan önemli uyarı: "İş çığırından çıkabilir"

İhlas Haber Ajansı / ASLI AKTAŞ AKSOY - Haberler | Sağlık

Uzmanlardan önemli uyarı: "İş çığırından çıkabilir" -Prof. Dr. Hakan Savlı: -"Türkiye'de tekrar kapanmamak için, "Covid-19 Genom Konsorsiyumu" kurulmalı" -"Mutlaka dizi analizi yapmak gerekiyor.

Uzmanlardan önemli uyarı: "İş çığırından çıkabilir"

-Prof. Dr. Hakan Savlı:

-"Türkiye'de tekrar kapanmamak için, "Covid-19 Genom Konsorsiyumu" kurulmalı"

-"Mutlaka dizi analizi yapmak gerekiyor. Yoksa kısa sürede iş çığırından çıkabilir"

KOCAELİ - Korona virüs vaka sayılarındaki artışı düşürmek için 17 günlük tam kapanma başlarken, Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı ise sonbahar aylarında daha uzun bir kapanma yaşanmaması için acilen "Covid 19 Genom Konsorsiyumu" kurulması gerektiği uyarısında bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, korona virüsün önüne geçilebilmesi için yapılması gereken konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mutasyonların yapısını saptama sisteminde büyük bir boşluk olduğunu kaydeden Savlı, aynı zamanda ülkedeki mutasyon soylarının karanlıkta kaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Hakan Savlı, mutlaka dizi analizi yapılması gerektiğini, yoksa kısa sürede işin çığırından çıkabileceğini dile getirdi.

"Acilen Covid 19 Genom Konsorsiyumu kurulmalı"

Türkiye'de tekrar kapanmamak için, "Covid-19 Genom Konsorsiyumu" kurulması gerektiği uyarısında bulunan Savlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılda 3 bin 650 kişi dizilime hızımız çok yetersiz. İngiliz Covid 19 Genom Konsorsiyumunun dizilediği sayının 440 bin kişiye ulaştığını düşünürsek, salgındaki en kritik noktalardan birini farkında olmadan nasıl hep birlikte gözden kaçırdığımızı görmüş oluruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki insanları yoğun bakıma düşüren virüslerin haritaları çıkarılmadır, hangi soyları temsil ettiklerini bilmiyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyayı da ancak birçok başka ülkede olduğu gibi, genetik laboratuvarlarının birleştiği bir ulusal konsorsiyum analiz edebilir"

"İş çığırından çıkabilir"

Virüsle mücadelede aşıların, ilaçların, kapanıp açılma kararlarının alternatifleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Savlı, virüsü tanımak için yüksek sayıda dizi analizi yapılması ve bu konuda Türkiye'nin zayıf durumda olduğunu belirtti. Savlı, "Devlet aklının hızla çalışarak genom merkezlerini bir araya getireceğini düşünüyorum. Atipik olguların, şüpheli olguların, aşı olduğu halde aşının işe yaramadığı entübe olguların tümünde hemen ve mutlaka dizi analizi yapmak gerekiyor. Yoksa kısa sürede iş çığırından çıkabilir" dedi.

Uzmanlardan önemli uyarı: 'İş çığırından çıkabilir'
Uzmanlardan önemli uyarı: 'İş çığırından çıkabilir'
Uzmanlardan önemli uyarı: 'İş çığırından çıkabilir'
Uzmanlardan önemli uyarı: 'İş çığırından çıkabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASLI AKTAŞ AKSOY

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