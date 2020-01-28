Uzmanlardan Türkiye için koronavirüs açıklaması!

28.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:37

EKMUD üyeleri, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs konusunda gerekli tedbirleri aldı.

EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar yaptığı açıklamada, ilk olarak Çin'in Vuhan eyaletinde tespit edilen koronavirüsün solunum yolu hastalığı salgını olarak tanımlanan bir virüs olduğunu dile getirdi.

"KORONAVİRÜS HAKKINDA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Canan Ağalar, koronavirüs konusunda toplumda bir bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Koronavirüsle ilgili olarak şu an itibarıyla ülkemizde herhangi bir paniğe gerek olmadığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı, Çin'den yapılan doğrudan veaktarmalı seyahatlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri almaktadır" ifadesini kullandı.

"BİLİMSEL OLMAYAN KAYNAKLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bilimsel olmayan ve resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ağalar, "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için riskli kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmaması, kalabalık ortamlarda bulunması gerekiyorsa da cerrahi maske kullanmaları, el hijyenine dikkat etmeleri, solunum yolu semptomları olan hastalarla yakın temasta bulunmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz" şeklinde konuştu.

Ağalar, Aksaray'da koronavirüse karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin de kontrol amaçlı tetkik edildiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKASI YOK

EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hürrem Bodur da Türkiye'de tespit edilmiş hiçbir koronavirüs vakası olmadığını vurgulayarak, "Koronavirüsleri daha önce SARS diye çıktı, Çin'de yayıldı. Çin'in Vuhan eyaletinde deniz ürünleriyle ilgili bir pazarla teması olan insanlarda çıktı. Bugüne kadar Çin dışında 10 ülkede daha görüldü ama bunların hepsinin orayla bir epidemolojik, seyahat ilişkisi var. Oraya giden insanlarda görüldü." diye konuştu

"KORONAVİRÜS BASİT BİR SOĞUK ALGINLIĞI VİRÜSÜ"

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüslerin solunum yollarında enfeksiyon yapan, soğuk algınlığı olarak bilinen virüs grubunda olduğunu söyledi. Karabay, "Bu yılki virüsün daha önceki virüslerden pek bir farkı yok sadece bizim algımız bu virüsün üzerine hedeflendi, odaklandı. Bu nedenle duyarlılık daha fazla ancak bu virüsler yaklaşık olarak bin kişiyi tutsa 20-25 insanda ciddi yoğun bakım gerektirecek hastalık yapıyor. Birçok insanı basit soğuk algınlığı enfeksiyonunun sonlanmasıyla sonuçlanıyor. Virüs, soğuk algınlığı dışında altta yatan hastalığı olan akciğerde kronik hastalığı olanlarda, diyabetlerde, immün yetmezliği olanlarda, kalp hastalarında, kronik böbrek hastalığı gibi gruplarda ciddi seyredebiliyor. Onun dışında kendi kendine basit istirahatle iyileşebilen bir enfeksiyona neden olabilen bir virüs. Kendi kendine veya hiç semptomsuz bu hastalığı geçirenler de var. Bu virüsün, çok büyük korkuya, çok büyük paniğe neden olabilecek bir özelliği şu an gözükmüyor" diye konuştu.

Kaynak: AA