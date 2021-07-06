Uzmanlar "büyük kumar" diye yorumladı! Vakaların tavan yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılıyor

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İngiltere'de koronavirüs hasta sayılarının artmasının ardından dikkat çeken kararlar alınıyor. Uzmanların "kumar" diyerek adlandırdığı adımlara göre ülkedeki maske ve mesafe zorunluğu, 19 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Koronavirüs hasta sayılarının 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyelere ulaştığı İngiltere'de uzmanlar tarafından "kumar" olarak nitelendirilen bir adım atılıyor. Son olarak 28 bin 773 yeni vaka, 37 de vefatın kaydedildiği ülkede, temmuz ayından itibaren tam normalleşme adımları atılacak. Maske ve sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılacağı belirtildi.

BAŞBAKAN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi koronavirüs sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılacağını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de Salı günü atılacak yeni adımlara dair ayrıntıları paylaştı. Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Javid, İngiltere'de iki doz aşı olanların 16 Ağustos itibariyle karantinaya girmeyeceklerini söyledi.

ÇİFT DOZU AŞI YAPTIRANLARA KARANTİNA KOLAYLIĞI

İngiltere hükümeti, sarı listedeki ülkelerden dönüşte çift doz aşı yaptıranların karantinaya girmemesi için neler yapılabileceğini de değerlendiriyor. Ancak bununla ilgili resmi bir karar açıklanmadı.

"İKİ HAFTA BEKLEMEK ZORUNDA OLMAYACAKLAR"

Sağlık Bakanı Javid, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas edilmesi durumunda tam aşılananların evlerine kapanmak zorunda kalmayacaklarını söyleyip "Eğer bir kişi 16 Ağustos'tan hemen önce veya hemen sonra ikinci doz aşısını yaptırdıysa yeni özgürlüklerin keyfini çıkarmak için iki hafta beklemek zorunda olmayacak" dedi.

VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Javid ayrıca aşılama programıyla 27.000 kişinin hayatının kurtulduğunu, 7 milyon kişinin de koronavirüse yakalanmasının önüne geçildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı, iki doz aşı yaptıranların enfeksiyon kapma riskinin yüzde 80 oranında azaldığını da ifade etti ama vakalarda artış yaşanacağına dikkat çekti.

"50 BİN KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKABİLİR"

Javid, "Şimdilik 19 Temmuz'a kadar enfeksiyonların artmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi ve günde 50.000 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkabileceğini belirtti.

Aşılama programının "savunma kalkanı" sağladığını ifade eden Javid, İngiltere'de önlemlerin programın başarısından dolayı hafifletilmeye başlandığını söyledi.

"PLANIMIZIN İŞE YARADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Javid'in dikkat çektiği bir diğer nokta da aşılama sayesinde hastaneye kaldırılan hastalar arasındaki ölüm oranında yaşanan düşüş.

Salı günkü açıklamasında 'son 24 saatte 27.000 yeni vaka' tespit edildiğini belirten Javid, yalnızca 2000 hastanın hastaneye kaldırıldığını söyledi ve daha önce vakalardaki artışın bu kadar yüksek olduğu dönemde hastanelik olan hastaların yaklaşık 20.000 olduğunu ifade etti. Javid, "Planımızın işe yaradığına olan inancımız giderek artıyor" dedi.