Uzmanından mutluluk verici basit öneriler

EGZERSİZLE MOTİVE OLMAK

Mehmet Ali Bakır, B.O.B. Gym boks eğitmeni

Egzersiz yapmak serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Ev egzersizleri, moral ve motivasyonu yükseltir. Belirli günlerde 1 saat spor yapmak yerine, güne yayarak 15'er dakikalık setler yaparsanız sıkılmazsınız. Özellikle güne başlarken bacak çalışmak hormonlarımızı tetikler.

MEDİTASYON

Prof. Dr. Zümra Atalay, mindfulness egˆitmeni

Meditasyon günlük yaşamımızın bir parçası olabilir. Başlangıç olarak nefese odaklanın. Gün içinde alarm kurun ve 3 dakika boyunca sadece nefese odaklanın. Dikkatiniz her dağıldığında nefesinize geri dönün. Nefese odaklanmak, sizin o an için bile nefesinizin sakinleşmesini, dikkatinizi şimdiki ana getirmenizi destekleyecektir.

ÇEVRİMİÇİ HARİTAYLA KEŞFE ÇIKMAK

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Teknoloji, bize pek çok hizmeti çevrimiçi alma imkanı sunuyor. Bunlardan biri de sanal müze turları. Uçak bileti ve vize masrafı yok, hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor. Yurtiçi veya yurtdışında istediğiniz bir şehrin belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden sanal gezi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, hangi şehre veya ülkeye keşfe çıkmak istediğinizi belirlemek.

MUTFAKTA VAKİT GEÇİRMEK

Sinem Çapraz, şef

Mutfakta vakit geçirmek, günün tüm stresini atabileceğiniz bir kişisel aktivite. Beş duyumuzun aynı anda çalışabildiği bir alandır bu... Dolayısıyla meditatif ve rahatlatıcı yerlerdir mutfaklarımız. Kurduğumuz sofralar bizi bir araya getirir, kokular anılarımıza götürür. Burada yapılan kişisel aktiviteler, kendinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biridir.

BEYİN JİMNASTİĞİ YAPMAK

Ferhat Çalapkulu, Türk Beyin Takımı Kaptanı

Sudoku, satranç gibi zihinsel etkinlikler gerekli. Çünkü teknolojinin hayatımızın her alanında var olmasıyla artık zihinlerimizi daha az kullanır olduk. Eskiden telefon numaralarını aklımızda tutar, navigasyon yerine yol bulmaya çalışırken zihnimizi çalıştırırdık. Artık bunları yapmıyoruz. O yüzden zihnimizi çok daha aktif tutmalıyız. Sürekli aynı zihinsel etkinliği yapmak da doğru değil. Çünkü bir süre sonra beyin onu da otomatiğe alır. Bu tür zihinsel aktivitelerin meditatif tarafı da var...

BİR ŞEYLER YAZMAK, GÜNLÜK TUTMAK

Özge Şengün, klinik psikolog

Günlük tutmak, günümüz kargaşasında hem daha planlı hareket edebilmemiz hem de düşüncelerimize nesnellik sağlaması açısından stres azaltan bir aktivite. Anılarımıza ayna olması, mutlu anlarımızı tıpkı fotoğraflar gibi hafızamızda canlı tutması bakımından da oldukça keyifli.

MÜZİK DİNLEMEK

Tolga Akyıldız, Hürriyet Ekler müzik yazarı

Pandemi sonrası yapılacak partiler için DJ'lik öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken, bilgisayarınıza ücretsiz, kolay programlardan birini indirmek. Bir yandan müzik dinlerken diğer yandan kendi seçkinizi mix'lemeyi öğreneceksiniz. Virtual DJ, Mixxx, Zulu, Cross DJ, Blaze, PartyCloud gibi programlar sizin için uygun olabilir.

İŞE GERÇEKTEN ARA VERMEK

Dr. Gizem Sürenkök, psikolog

Duygusal ihtiyaçlarımıza ayıracağımız zaman, hem kendi başımıza kaldığımız hem de sevdiklerimize ayırdığımız anları içeriyor. Bu anlarda dikkatimizin işle ilgili sorumluluklarla bölünmesi, zamansal sınırlarımızın ihlali oluyor. Kendimize bölünmeden zaman ayırmak, mesai saatleri dışında e-postalarımızı kontrol etmemek, duygusal sağlığımız ve sevdiklerimizin iyiliği için önemli.

Kaynak: Hürriyet