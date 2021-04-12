Uzmanından 'bruksizm' uyarısı: Diş ve ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir
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Uzmanından 'bruksizm' uyarısı: Diş ve ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir

Hürriyet - Haberler | Sağlık
Uzmanından 'bruksizm' uyarısı: Diş ve ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir

Diş sıkma ve gıcırdatmanın, dünya genelinde sıkça rastlanan bir sağlık problemi olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan, bruksizmin sebepleri, zararları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Diş sıkma ve gıcırdatmanın, dünya genelinde sıkça rastlanan bir sağlık problemi olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan, bruksizmin sebepleri, zararları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Dr. Doğan, "Tıbbi olarak bruksizm olarak adlandırılan bu diş gıcırdatma ara sıra oluyorsa zarar vermez. Ancak düzenli olarak diş gıcırdatma gerçekleştiğinde dişler zarar görebilir ve diğer ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Diş sıkmanın genellikle uyku sırasında ortaya çıkmakta olup, stres ve endişe kaynaklı olduğunu dile getiren Dr. Doğan, "Bruksizm, eksik veya çarpık dişlerden de kaynaklanabilir. Yapılan son araştırmalara göre uyku bozuklukları da diş sıkma veya gıcırdatmaya sebep olabiliyor" dedi.

GENELLİKLE UYKU SIRASINDA MEYDANA GELİYOR

Diş sıkma veya gıcırdatmanın genellikle uyku sırasında meydana geldiğini söyleyen Doğan, "Çoğu insan farkında değildir. Bununla birlikte, uyandığınızda sürekli bir baş ağrısı veya ağrılı çene, bruksizmin açık bir belirtisidir. Bazı durumlarda, kronik diş sıkma veya gıcırdatma, dişlerin kırılmasına, gevşemesine veya kaybına neden olabilir. Kronik diş sıkma, dişleri köklerine kadar aşındırabilir ve bunun sonucunda köprüler, kronlar, kanal tedavileri, implantlar, kısmi protezler ve hatta tam protezler gerekebilir" diye konuştu.

Dr. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diş sıkma, sadece dişlere zarar verip diş kayıplarına neden olmakla kalmayarak, aynı zamanda çene eklemi problemlerine de sebep olabilir. Hatta yüzünüzün görünümünü değiştirebilir."

STRESİ AZALTACAK SEÇENEKLER ARAYIN

Bruksizm tedavisi noktasında diş hekiminizin, dişlerinizi uyku sırasında gıcırdatmaya karşı korumak için size bir gece plağı takabileceğini belirten Doğan, "Stres dişlerinizi gıcırdatmanıza neden oluyorsa, doktorunuza veya diş hekiminize stresi azaltacak seçenekleri sorabilirsiniz. Stres danışmanlığına katılmak, bir egzersiz programına başlamak, bir fizyoterapiste gitmek, sunulabilecek seçeneklerden bazılarıdır. Diş sıkmaya bir uyku bozukluğu neden oluyorsa, onu tedavi etmek diş sıkma alışkanlığını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir" ifadelerini kullandı.

Hastaların diş gıcırdatmayı durdurmasına yardımcı olacak farklı alternatifler de olduğunu dile getiren Doğan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kola, çikolata ve kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden kaçının veya bunları azaltın. Alkolden uzak durun. Diş sıkma veya gıcırdatma, alkol tüketiminden sonra yoğunlaşma eğilimindedir. Kalem gibi objeleri çiğnemeyin. Çene kaslarınızın kenetlenmeye daha fazla alışmasını sağladığı ve dişlerinizi gıcırdatma olasılığınızı artırdığı için çok fazla sakız çiğnemekten kaçının. Dişlerinizi sıkmama veya gıcırdatma konusunda kendinizi eğitin. Gün içinde sıktığınızı veya gıcırdattığınızı fark ederseniz, dilinizin ucunu dişlerinizin arasına yerleştirin. Bu uygulama, çene kaslarınızı gevşemek için eğitir. Kulak memenizin önünde yanağınıza sıcak bir bez tutarak gece çene kaslarınızı gevşetin."

Kaynak: Hürriyet

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