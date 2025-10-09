Uzman yardımcılığı, kamu kurumlarında belirli alanlarda uzmanlaşmak üzere yetiştirilen ve ilerleyen süreçte uzman kadrosuna geçebilen nitelikli personel pozisyonudur. Bu kadrolar, devletin merkez ve taşra teşkilatlarında görev alarak politika geliştirme, mevzuat hazırlama, analiz ve denetim gibi kritik sorumluluklar üstlenir. Uzman yardımcılığı taban puanları 2025 kaç, uzman yardımcılığı alım ilanı ne zaman yayınlanacak

UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman yardımcılığı kadrolarına başvurmak isteyen adayların hem genel hem de özel bazı şartları karşılaması gerekir. Bu şartlar, ilan yayımlayan kuruma göre değişmekle birlikte genel olarak şu kriterler aranır:

• Lisans mezunu olmak (çoğunlukla hukuk, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, siyasal bilgiler, işletme, ekonomi gibi bölümlerden mezuniyet şartı getirilir),

• KPSS Lisans sınavına girmiş ve P3, P4, P48 gibi ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

• Başvuru yapılacak yılın ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

• Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Bu şartları sağlayan adaylar, ilgili kurumların duyurularını takip ederek ilan edilen uzman yardımcılığı pozisyonlarına başvurabilir.

2025 UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzman yardımcılığı kadrolarına yapılan alımlar, genellikle ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalardan farklı olarak kurumların kendi ilanlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kurumlar, alım duyurularını Resmî Gazete, kariyer kapısı ve kendi internet siteleri üzerinden yayımlar.

Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında:

• Birinci alım dönemi: Genellikle Şubat – Nisan ayları arasında,

• İkinci alım dönemi: Genellikle Eylül – Kasım ayları arasında yapılmaktadır.

2025 yılında da uzman yardımcılığı ilanlarının ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yayımlanması beklenmektedir. Bu nedenle adayların yıl boyunca düzenli olarak kurum duyurularını ve kariyer kapısı platformunu takip etmeleri büyük önem taşır.

UZMAN YARDIMCILIĞI TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

Uzman yardımcılığı alımları, genellikle kurumların kendi yaptığı sınav ve mülakat süreçleriyle gerçekleştirilir. Adayların başvuru yapabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yeterli puanı alması gerekir. 2025 yılına ait taban puanlar henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, 2024 yılındaki alımlar incelendiğinde uzman yardımcılığı kadrolarının genellikle 85 – 92 puan aralığında kapattığı görülmüştür. Bu nedenle 2025 yılı için de benzer bir taban puan aralığı beklenmektedir.

2024 YILINDAKİ TABAN PUANLAR

2024 yılında yapılan uzman yardımcılığı alımlarında gözlemlenen taban puanlar şu şekildeydi:

• Hazine ve Maliye Bakanlığı: 90 – 92 puan

• Ticaret Bakanlığı: 88 – 90 puan

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 86 – 88 puan

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 85 – 87 puan

• Çeşitli düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 88 – 93 puan

Bu sonuçlar, uzman yardımcılığı kadrolarının oldukça yüksek puanlarla kapandığını ve rekabetin yoğun olduğunu göstermektedir. 2025 yılında da benzer veya daha yüksek taban puanlar beklenmektedir.

TABAN PUANLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Uzman yardımcılığı alımlarında taban puanların şekillenmesinde bazı temel etkenler bulunur:

• Kontenjan Sayısı: Açılan kadro sayısı arttıkça taban puanlar düşebilir, azaldıkça yükselebilir.

• Başvuru Yoğunluğu: Çok prestijli kurumlara olan yoğun başvurular, taban puanların yükselmesine neden olur.

• İstenen Puan Türü: Bazı kurumlar daha az adayın girdiği puan türlerini (P48 gibi) kullanarak daha düşük taban puanla alım yapabilir.

• Mülakat Başarısı: Yazılı sınavdan yüksek puan alan ancak mülakat aşamasında elenen adaylar nedeniyle bazı pozisyonlarda puanlar beklenenden farklı şekillenebilir.

ADAYLARA ÖNERİLER

Uzman yardımcılığı alımlarında başarılı olmak isteyen adayların yalnızca KPSS puanına değil, tüm sürece hazırlıklı olmaları gerekir. İşte bazı tavsiyeler:

• KPSS'den en az 90 ve üzeri puan hedefleyerek rekabet avantajı sağlayın.

• İlgi duyduğunuz kurumların önceki yıllardaki ilanlarını inceleyerek hangi puan türlerini kullandıklarını öğrenin.

• Yazılı sınav sonrası yapılan mülakat aşamasına da hazırlık yapın; güncel konular, mevzuat bilgisi ve genel kültür alanlarında kendinizi geliştirin.

• Kurumların ilanlarını yıl boyunca düzenli olarak takip edin, başvuru tarihlerini kaçırmayın.

2025 yılı uzman yardımcılığı alımları, kamu sektöründe kariyer hedefleyen lisans mezunları için büyük bir fırsat sunacak. Geçmiş yıllarda 85-92 puan aralığında gerçekleşen taban puanların 2025 yılında da benzer seviyelerde olması bekleniyor.

İlk ilanların yılın ilkbahar aylarında, ikinci ilanların ise sonbahar aylarında yayımlanacağı öngörülüyor. Adayların şimdiden KPSS çalışmalarına yoğunlaşmaları, kurumları yakından takip etmeleri ve mülakatlara hazırlıklı olmaları, uzman yardımcılığı kadrosuna yerleşme ihtimalini önemli ölçüde artıracaktır.

Yüksek puan, sağlam bilgi birikimi ve stratejik tercih kombinasyonu ile 2025 yılında uzman yardımcılığı kadrosuna atanmak mümkün olacaktır.