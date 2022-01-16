Meslek Yüksekokulları ile Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başvuruları başladı.

ERZURUM (İHA) - Meslek Yüksekokulları ile Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başvuruları başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Meslek Yüksekokulları ile Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım hayvancılık ormancılık gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimde; verim ve kaliteyi artırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan diğer işletmelere örnek olacak modern sürdürülebilir tarımsal üretim yapan işletmelerin kurulumunu sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başvurularının başladığını belirtti.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapılabileceğini ifade eden Osman Akar, "Proje kapsamında Hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, Bitkisel üretim, Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 100 bin TL hibe ödemesi yapılacak. Uzman Eller Projesi ile tarımsal üretime uzman eli değecek. Proje kapsamında; tarımsal üretimde farkındalık oluşturulacak, modern sürdürülebilir tarımsal üretim yapan işletmeler kurulacak, tarımsal üretimde eğitimli genç nüfusun istihdamı sağlanarak gerek İlimiz gerekse Ülkemiz tarımı gelişecek. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesiyle ilgili başvuru koşulları, proje konuları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi https://erzurum.tarimorman.gov.tr/Duyuru/424/Kirsal-Kalkinmada-Uzman-Eller-Projesi-Basvurulari-Basladi internet adresinden ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alabilirisiniz" dedi. - ERZURUM

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