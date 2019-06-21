Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, "Uzlaşma, toplumsal barışı sağlamanın en güzel yoludur. Uzlaştırma 2005'teki kanun değişikliğiyle yasamıza geldi, son dönemde bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonucu işlevsel bir hale getirildi." dedi.

Başsavcılık Toplantı Salonu'nda kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çelik, kent genelindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Çelik, uzlaştırma konusunda Türkiye genelinde birçok çalışma yapıldığını ve uzlaştırma sayesinde yapılan çalışmaların toplumsal barışa destek olduğunu söyledi.

2018 yılında ülke genelinde 220 bin basit suç içeren dosyanın uzlaştırma ile çözüldüğünü ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Uzlaşmaya çok önem veriyoruz. Bu rakamları daha yukarı çıkarmak istiyoruz, hedefimiz uzlaştırılan dosya sayısını yüzde 50-60'lardan yüzde 80'lere çıkarmaktır. Uzlaşmada mağdurun da hakkını veriyoruz. Toplumsal barışı böyle sağlayacağız. Uzlaştırma ile herkes kazanmış oluyor, bu kapsamda hakimler ve personel bazında da yük azalıyor. Uzlaşma toplumsal barışı sağlamanın en güzel yoludur. Uzlaştırma 2005'teki kanun değişikliği ile yasamıza geldi, son dönemde bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonucu işlevsel bir hale getirildi."

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nun da çok iyi işler çıkardığını aktaran Çelik, "2018 yılı içerisinde yaklaşık uzlaştırma bürosuna gelen dosya sayımız bin 800. Bunlardan bin 10 tanesi uzlaşmayla sonuçlanmış, 818 tanesi de olumsuz sonuçlanmış. Onarıcı adalet sistemi artık dünyada çok yaygın uygulanan bir sistem, hukukta arabuluculuk sistemi var, cezada uzlaştırma var. Bu konuda değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Özellikle önemli sonuçlanan güzel edimli uzlaştırmaların halkımızla paylaşılmasını ve bu sayede toplumsal bir farkındalık oluşturulmasını istiyoruz."

Çelik, Türkiye genelinde uzlaştırma bürolarında hummalı çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, uzlaştırma yapılan dosya sayılarını daha da yukarı çekeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA