Uzay ve İçki: Kozmonotlar Gizlice Kafayı Çekmiş

Rus kozmonotlar, uzayda içki yasağını ortadan kaldırmak için içi boş kitaplarda şişeler taşıyarak ve kapları elbiselerinin içine gizlice sokmak için kilo vererek yörüngedeki istasyonlara alkol kaçırdılar.

Rus kozmonotlar, uzayda içki yasağını ortadan kaldırmak için içi boş kitaplarda şişeler taşıyarak ve kapları elbiselerinin içine gizlice sokmak için kilo vererek yörüngedeki istasyonlara alkol kaçırdılar.

Uzayda alkol içmek yasak ama bazı cesur mürettebat üyelerinin ev yapımı içkileri yörüngeye kaçırmasını engellemedi.

Rus kozmonotlar uzay giysilerinin içinde, kasıtlı olarak yanlış etiketli 'meyve suyu' şişelerinde ve hatta içi boş kitapların içinde konyak şişeleri kaçırdıklarını itiraf ettiler.

Bir kozmonot, tansiyonu ölçmek için kullanılan bir cihazın bilekliğine bir şişe alkol sakladı.

Resmi olarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) alkol içmek yasak çünkü ana bileşeni olan etanol, istasyonun hassas ekipmanına zarar verebilecek uçucu bir bileşiktir.

Bir NASA sözcüsü 2017'de BBC'ye verdiği demeçte, "Alkol ve diğer uçucu bileşiklerin kullanımı, bileşiklerinin istasyonun su geri kazanım sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı UUİ'nda kontrol ediliyor" dedi .

Gargara, el dezenfektanı ve parfüm gibi alkol içerebilecek ürünler bile yasaklanmıştır.

ALKOL KOYMAK İÇİN KİLO VERMİŞ!

Eski kozmonot Alexander Lazutkin 2010 yılında Interfax'a şunları söyledi: "Uzun süreli uzay görevleri sırasında, özellikle Uzay Çağı'nın başlangıcında, alkollü içecekler içtik."

Lazutkin, 'bağışıklık sistemimizi canlandırmak ve genel olarak organizmalarımızı formda tutmak için' doktorların aslında konyağı tavsiye ettiğini iddia etti.

Ama sonunda Rus uzay ajansı Roscosmos alkolü yasakladı ve ekipler içeri alkol sokabilmek için yaratıcı fikirler üretmek zorunda kaldı.

Kozmonot Igor Volk da kendisinin ve diğerlerinin Mir'in öncüsü olan Salyut 7'ye binmeden hemen önce kilo verdiklerini, böylece alkolü tespit edilmeden uzay giysilerindeki gizli poşetlerde saklayabildiklerini söyledi.

"Lansmandan bir hafta önce ekmek ve çay dışında hiçbir şey yemedik ve bir miktar kilo kaybettik" dedi ve ekledi:

"Her şeyi küçük selofan çantalara koyduk ve giyinirken çantaları uzay giysilerine yerleştirdik."

Volk bir kitabı bile oyduğunu ve içine bir şişe konyak koyduğunu söyledi.

"Bu kalın bir kitaptı ve kapağını çıkardığınız zaman şişeyi koyduğunuz sayfaların yerine yaklaşık bir buçuk litre alkol sığabilir. En önemli şey, sallanıp ses çıkartmamasıdır."

Başka bir kozmonot Georgy Grechko, ekip üyelerinin kas atrofisini önlemek için giydikleri özel egzersiz kıyafetlerinin birinde bir cep bulduğunu hatırladı.

Valery Ryimin, bir görevden önce bir düzine Ermeni konyağı aldığını ve bunları vidalı kapaklı plastik torbalara döktüğünü ve ardından uçuş giysisine koyduğunu açıkladı.

Russia Beyond'a uzayda çok küçük bir damla alkol bile içmenin sizi sakinleştirdiğini ve gerginliği ortadan kaldırdığını söyledi ve ekledi: "Dünya'nın aksine, daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur ve ertesi gün tazelenmiş ve devam etmeye hazır olarak uyanırsınız."

Ryimin, "Alkolü uzayda küçük miktarlarda, örneğin yatıştırıcı olarak yasallaştırmanın gerekli olduğuna ikna oldum" dedi.

İÇKİ ZULASI BULDULAR

Beyond Russia'nın bildirdiğine göre, müfettişler çeşitli Rus uzay istasyonlarında 'düzinelerce içki zulası' buldular.

Roscosmos yetkilisi Vyacheslav Rogozhnikov, neredeyse her kozmonotun uzay istasyonuna alkol götürmek için bir yöntemi olduğunu söyledi.

Siteye 'Bu kategoridekiler ürünler olarak yasak, ancak alkol hala görünüyor" dedi. "Nereden geldiğini bilmiyorum."

Alcohol in Space'in yazarı Chris Carberry, Roscosmos'un gerçekten hileye göz yumduğunu söylüyor.

Astronot Clayton Anderson, Carberry'ye şunu söyledi: "NASA, UUİ'nda alkol olmadığını söyleyecek ama orada beş ay yaşayan biri olarak, bunun yalan olduğunu söyleyeceğim."

Ajans, NBC News'in Mir'deki 1997 'konyak partisinde' kozmonotların fotoğrafını yayınlamasını engellemeye çalıştı, ancak başarısız oldu.

Lazutkin ve diğer kozmonotların poşetten içtiğini gösteren fotoğraf, onlara katılmayı reddettiğini iddia eden NASA astronotu Jerry Linenger tarafından çekildi.

Uzay Çağı'nın başlangıcında, alkol üzerindeki kısıtlamalar o kadar katı değildi.

BİR PAKET SİGARA GÖTÜRMÜŞLER

Astronot Wally Schirra, Schirra'nın Uzayı adlı otobiyografisinde, başka bir uzay görevlisinin, kalkıştan önce kapsüllerine bir paket sigara ve küçük bir şişe Cutty Sark soktuğunu iddia etti.

Apollo 8 kaptanı Frank Borman'a göre, bir mürettebat üyesi 1968 görevinden önce Noel yemek setine brendi koydu.

Borman 1999'da yaptığı röportajda "Hiç komik olduğunu düşünmedim" dedi ve ekledi:

"O lanet brendiden bir damla içseydik ve o şey eve giderken patlasaydı, suçu brendiye atarlardı."

Buzz Aldrin, Neil Armstrong'un ikonik 1969 Ay'a inişinde Ay'a iniş modülünün içinde bir araya geldiğini iddia ediyor.

Guideposts dergisine 1970 yılında, "Şarabı kilisemizin bana verdiği kadehin içine koydum," dedi. "Ayın altıda bir çekiminde şarap yavaşça ve zarif bir şekilde kadehin kenarına kıvrıldı. Aya dökülen ilk sıvının ve orada yenen ilk yiyeceğin komünyon unsurları olduğunu düşünmek ilginçti."

The Guardian'ın bildirdiğine göre Aldrin, şarabı Apollo 11'e getirmek için NASA'nın onayını aldı, ancak ayin asla yer kontrolüne yayınlanmadı .

NASA, 1973'te Skylab'ı piyasaya sürdüğünde, ajans menüye şeri koymayı düşündü.

Ancak BBC'nin bildirdiğine göre, şarabın kokusu bazı mürettebat üyelerini rahatsız etti ve halk astronotların uzayda söylenme olasılığından hoşlanmadı.

Alkol o zamandan beri NASA tarafından resmen yasaklandı.

"DEHŞET VERİCİ DEĞİL"

NASA, bilim adamlarının uzayda bira üretme girişiminde bulundu, ancak uzay istasyonunda bir Budweiser içmek problem olabilir.

Yerçekimi olmadan, köpük midenizin dibine yerleşmez ve hıçkırık, geğirme veya mide bulantısı ile sonuçlanabilir.

2011 yılında, mikro yerçekiminin yaşlanma sürecini nasıl etkilediğini görmek için istasyona viski gönderildi: NASA'ya göre, atmosfer, süreçte kullanılan odun yongalarını etkileyerek aroma ve tatta gözle görülür farklılıklar yarattı.

Carberry, "Bence NASA, halkın bunu tehlikeli veya vergi mükelleflerinin dolar israfı olarak görmesinden büyük ölçüde korkuyor" dedi. "Doğal olarak alkole karşı olan büyük bir toplum parçası var."

Astronotların bir görevden 12 saat önce alkol almaları teknik olarak yasaklandı, ancak NASA'nın Astronot Sağlık Bakım Sistemi İnceleme Komitesi tarafından 2007 yılında yapılan bir inceleme, uzay mekiği ile uçmaya hazırlanan mürettebatın Blastoff'tan önce aşırı içki içtiklerinin bilindiğini ortaya çıkardı.

Kongre duruşmalarında komite, astronotların kalkıştan önce çok sarhoş oldukları ve diğer astronotların veya sağlık personelinin görevlerini yerine getirme yetenekleri konusunda endişelerini dile getirdiği iki olayı gösterdi.

Her iki durumda da, bireylerin uçmasına yine de izin verildi.

NASA danışmanı Richard Berendzen iddiaları 'dehşet verici değil' olarak nitelendirdi.

Berendzen, "Sadece denediklerini yapmak, işleri sınırlara kadar zorlamayı, daha önce kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı gerektirir," dedi. "Dışarıda çılgın bir gecede bir gence benzer sorumsuz davranışlar eklerseniz, başınız belaya girer."

Astronotların görevlerini yerine getirmek için dinamik olmaları gerekse de, uzmanlar sıfır yerçekimine düşkün olmanın zehirlenmenin etkilerini artırdığına inanmıyorlar.

Kaynak: Space Mag Türkiye