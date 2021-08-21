Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "2023 sonu aya ulaşacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "2023 sonu aya ulaşacağız"

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "2023 sonu aya ulaşacağız" Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: "Yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok" Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin...

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "2023 sonu aya ulaşacağız"

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:

"Yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok"

AKSARAY - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin 2023 sonunda aya ulaşacağını belirterek, "Dünya çapında olay olacak. Yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray'da gerçekleştirilen Astronomi ve Uzay Kampına katıldı. Hasandağı Mesire Alanında düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Yıldırım, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 120 genç ile bir araya geldi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürlerinin de katıldığı kampta açıklama yapan Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Testleri devam ediyor. Sinop'ta çok başarılı bir iki test daha yaptık. Fırlatmaları gayet başarılı geçti. Bunlar devam edecek. Bu uzay çalışmalarında çok sayıda test yapmak zorundayız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hibrid roketimiz ve uzay aracımızın bütün çalışmaları, tasarım çalışmaları, imalat çalışmaları hepsi yolunda gidiyor. Sadece o da değil. Astronotumuz biliyorsunuz uzay istasyonuna gidecek. Diğer projelerimiz var. Gözlem evimiz bu sene sonunda açılacak. Birçok hedefimiz var. Paralel olarak hepsini yürütüyoruz. İnşallah 2023'te artık sonuçlarını almaya başlayacağız. 2023 sonunu hedefliyoruz. Eğer beklenmedik teknik büyük bir aksilik yaşamazsak tabii böyle şeyler de oyunun kuralı içerisinde var, onu da söylemem lazım. 2023 sonudur, aya ulaşacağız. Hatta bu öyle bir dünya çapında bir olay olacak. Bizim şartlarımızda yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Böyle çalışmalar genellikle 10-15 sene sürüyor. Biz bunu çok kısa bir sürede, tabii ki evvelden bir temeli var. Ajans kurulmadan önce de Türkiye'de ciddi uzay çalışmaları yapılıyordu. Ama bunları derledik, toparladık, bir program stratejisi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı milli uzay programı doğrultusunda yürüyoruz" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Burada uzay ve astronomi kampı için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 9 bin genç arasından seçilen 120 gencimiz var. Bizim buradaki en büyük amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bence bu farkındalığı da oluşturmuş olduk" diye konuştu.

Uzay kampına katılan gençler ise hem eğlendiklerini hem de eğitim aldıklarını belirterek geceleri izleme yaptıklarını ve çok önemli konular öğrendiklerini söyledi.

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '2023 sonu aya ulaşacağız'
Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '2023 sonu aya ulaşacağız'
Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '2023 sonu aya ulaşacağız'
Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: '2023 sonu aya ulaşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Ebru Şallı Haluk Levent Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "2023 sonu aya ulaşacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 17:03:57. #1.14#

title