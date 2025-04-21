Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 21 Nisan Uzak Şehir, 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahin tetiği çekecek mi?

Artık Cihan, Alya ve oğulları ile mutlu aile tablosu oluşmuş; minik Cihan, onları çok sevdiğini söylemektedir.

Zerrin, olayların orta yerinde çığlık çığlığa isyan eder.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye'nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini KANAL D platformlarından izleyebilirsiniz.