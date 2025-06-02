Uzak Şehir CANLI izle! 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Uzak Şehir CANLI izle! 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
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Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir, CANLI izleme linki var mı? 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir CANLI izle! 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen benim yanımda ol, ben dünyayı karşıma alırım!"

Mine, Boran'ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu Sadakat'e anlatır.

Mutlu sona adım adım yaklaşan Şahin ve Nare'yi hangi sürpriz bekliyor.

Uzak Şehir CANLI izle! 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine'nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine'yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine'yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.

Uzak Şehir CANLI izle! 2 Haziran Uzak Şehir, 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini KANAL D platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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