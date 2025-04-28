Uzak Şehir bu akşam var mı? 28 Nisan Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı?

Dizinin 23. bölümüyle ekranlara gelecek olan "Uzak Şehir", izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizi, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu akşamki bölümde neler olacağı ise merak konusu oluyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? 28 Nisan Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

"Uzak Şehir" dizisinin 23. bölümü, 28 Nisan 2025 Pazartesi akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare'nin arafta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fidan'ın yardımına ihtiyacı olan Nare'ye o el uzatılmayacaktır. Cihan'la Alya Nare'nin yaşaması için gereken her şeyi çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar.

Tüm Albora halkı Nare için seferber olurken onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare'yle Şahin'in tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır.

Alya'nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye'yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis'le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.