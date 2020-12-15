Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor

15.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:36
Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor

Bilecik'te 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, uzak eğitimden boş kalan zamanlarda dayısına yardım ederek çömlek yapımını öğreniyor.

Bilecik'te 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, uzak eğitimden boş kalan zamanlarda dayısına yardım ederek çömlek yapımını öğreniyor.

Okullardaki eğitimler korona virüs vakalarının artması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sistemine dönüşmesinin ardından çocuklar uzaktan eğitim derslerinin yanı sıra boş zamanlarında kendilerine becerilerini geliştirecek sanatlar ile uğraşıyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne hafta sonu kısıtlamaları nedeni ile Sakarya'dan ailesi ile köyüne gelen 10 yaşındaki Yunus Emre Kızıltaş, çarkın başına geçip çömlek yapımını öğreniyor. Kınık köyünde dayısının çömlek atölyesinde çömlek çarkında denemeler yapan küçük Yunus Emre, daha ilk denemesinde bu sanata yabancılık çekmediği görüldü.

"Dayımın yardımı ile ilk denememde yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu"

Dayısı Ahmet Varol'un gözetiminde bir birinden güzel çömlekler yapmak için çömlekçi çarkında çalışmalar yapan Yunus Emre Kızıltaş, çamurla oynamak çok güzel bir duygu diye ifade ederken, "Derslerimden boş zamanlarımda köyümüze geldiğimiz zaman dayımın çömlek atölyesinde dayıma yardım ediyorum. Daha önce çömlek hiç yapmamıştık bu gün ilk oldu. Dayımın yardımı ile ilk denememde ki yaptığım vazo biraz yamuk olsa da ikinci yaptığım güzel oldu" dedi. - BİLECİK

Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla çömlek atölyeleri boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla çömlek atölyeleri boş kaldı
Yüksekova'da uzaktan eğitim: 'Bu dünyada adalet kalmamış'
Yüksekova'da uzaktan eğitim: 'Bu dünyada adalet kalmamış'
Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik
Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Öykü Çelik Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Samet Aybaba Abdullah Avcı Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzak eğitimden boş kalan zamanlarında çömlek yapıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:36:21. #1.15#
title