Uyuşturucu ile Mücadele Konferansı

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, "Bu probleme baktığımızda karşımıza iki şey çıkıyor; biri ailenin güçlendirilmesi, diğeri de okul ve öğretmen. Ne olursa olsun illa okul, illa öğretmen diyoruz." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın madde bağımlılığına karşı "Okuluna ve Mahallene Sahip Çık, Uyuşturucuya Hayır" sloganıyla düzenlediği konferans, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Yalova Gençlik Merkezi'nin desteğiyle Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, konferansta yaptığı konuşmada, projeye 2016 yılında Balkanlar'da başladıklarını hatırlatarak, Türkiye'de talep üzerine projeyi farklı şehirlerde hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de çok ciddi bir madde bağımlılığı problemi olduğunu ifade eden Atalay, "Çok şükür devlet bunun farkında, devletin kurumları da bunun farkında. Bizim bu konuda çok büyük avantajlarımız var. En büyük avantajımız devlet geleneği, kurumların güçlülüğü, ikincisi ise inanç bütünlüğü var." diye konuştu.

Atalay, şehirleşmenin arttığına dikkati çekerek, "Şehir ailesine, kent ailesine dönüştük. Sonuçta uyuşturucu bir kent suçudur. Şehir suçudur. Kırsal bölgelerde çok fazla uyuşturucuya rastlayamazsınız. Biz artık bir kent, şehir ülkesi olduk. Bunun çok büyük dezavantajları var." ifadelerini kullandı.

Sigara bağımlılığında Türkiye'de başarı elde edildiğini vurgulayan Atalay, "Avrupa'nın da merak ettiği bir konu. 'Bu, yüzde 27'lerden nasıl yüzde 10'lara düştü?' gibi çok merak edilen bir konu bu. Türkiye'de Edirne'den Kars'a kadar hangi kasabaya gitseniz bir kapalı mekanda sigara içmeme alışkanlığı elde edilmiş. Güzel bir şey. Kimse kapalı mekanda içmiyor." dedi.

Atalay, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurumlar arasında koordinasyona ihtiyacımız var. Daha sıkı bir şekilde ihtiyacımız var. Burada iki şey çok önemli; biri aile diğeri de okul. İki kurumun güçlendirilmesi gerekiyor. Bu probleme baktığımızda karşımıza iki şey çıkıyor; biri ailenin güçlendirilmesi, diğeri de okul ve öğretmen. Ne olursa olsun illa okul, illa öğretmen diyoruz."

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi ve Yalova İHH Derneği Başkanı Dr. Sabri Kan da katıldı.