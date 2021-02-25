Uyuşturucu bağımlısı sevgilisinden ayrılan genç kızın hayatı kabusa döndü

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı olduğu sevgilisinden ayrılan Elvan Koç, ilişkiyi takıntı haline getiren adamın tehditlerine maruz kaldı. Şahsın gözleri önünde kendisini kestiğini belirten Koç, "Ya katilin olacağım ya da benim olacaksın gibi deli saçması tehditler etti" dedi. Şahıs, Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap ile yakmakla tehdit etti.

İstanbul'da Sağlık Bilimleri bölümünde okuyan 21 yaşındaki Elvan Koç 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşından iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu için ayrılmak istedi. İlişkiyi bir takıntı haline getirdiği ileri sürülen eski sevgili Elvan Koç'a hayatı zehir etti. Koç'un çocukluk arkadaşı olan Ela Çekiç'i de sosyal medya üzerinden yazan şahıs, iki genç kızı öldürmekle tehdit etti.

"DÜZELMEYECEĞİNİ ANLADIĞIM GİBİ AYRILDIM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Koç, "2 sene kadar bir ilişkimiz oldu başlarda gerçek yüzünü göstermedi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiğimde ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak devamlı düzeleceğini bırakacağını söyledi. En sonunda düzelmeyeceğini anladığım gibi bitirdim. Ama kabullenmedi evime gelip darbetmeye çalıştı. Ailemi, yakın arkadaşlarımı tehdit etti ondan ayrılmamı çevremdeki insanlardan olduğunu düşündü" dedi.

"YA KATİLİN OLACAĞIM YA DA BENİM OLACAKSIN"

Olayı anlatmaya devam eden Koç, "Gözlerimin önünde kendini kesti eğer barıştım kelimesini duymazsa devam edeceğini kendisini kestikten sonra beni bıçaklayacağını söyledi. Ya katilin olacağım ya da benim olacaksın gibi deli saçması tehditler etti. En son şehir değiştirdim ve orda ayrıldığımı söyledim. Pusuda yattığını evime gelir gelmez öldüreceğini söyledi. Avukatım şikayette bulundu" ifadelerini kullandı.

"KOLUNUN HER YERİNE ELVAN YAZDIRMIŞ"

Eski sevgilisinin bir an önce ceza almasını isteyen Koç, "İş işten geçtikten sonra olmasın. Yasalar bizleri yaşatmak için var öldükten sonra bir değeri yok. Bu benim sosyal medya hesabımı ele geçirmiş orada kendi kendine bir şeyler yaşıyor. Kolunun her yerine Elvan yazdırmış" dedi.

"BİR KURŞUNU ZOR MU SANIYORSUN"

Eski sevgili, genç kız ile ayrılmasının sebebi olarak gördüğü Ela Çekiç'e de tehditler yağdırdı. Emniyete giderek şikayetçi olan Ela Çelik, "Beni aradı ve bana Elvan ile aralarının bozulmasına benim sebep olduğumu söyleyerek tehditler etmeye başladı. Bana senin suyun ısındı bir kurşunu zor mu sanıyorsun evinin önüne geleceğim yazdı" şeklinde konuştu.

"KEZZAPLA YAKMAKLA TEHDİT ETTİ"

Açıklamalarına devam eden Çekiç, "Bana Elvan'ın gözünü sen açtın deyip beni kezzapla yakmakla tehdit etti. Bu beladan biran önce kurtulmak istiyoruz. Artık çok korkuyoruz, ettiği tehditlerin sonu yok" dedi.