Doğu Türkistan İslam Partisi ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber

Doğu Perinçek, Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, DEAŞ'a katılan Uygur Türklerinin de TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını savundu. Perinçek'in bu açıklamasına tepki gösteren Hilmi Daşdemir ellerini iki yana açarak "Allah'u Ekber" dedi.

Yaptığı keskin çıkışlar ile gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yine tartışılacak açıklamalara imza attı. Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan Perinçek, Uygur Türklerinin ABD tarafından Çin'e karşı kullanıldığını ve silahlandırıldığını iddia etti

"PKK İLE DOĞU TÜRKİSTAN PARTİSİ AYNI"

Perinçek programda, "PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan" ifadelerini kullandı.

KONUK "ALLAH'U EKBER" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Perinçek'in bu açıklamasından sonra programın konuklarından biri olan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ellerini iki yana açarak "Allah'u Ekber. Nasıl olur efendim?" diyerek tepki gösterdi.

"SÖZLERİNİZ TEPKİ ÇEKECEK"

Perinçek'in açıklamalarından sonra araya giren moderatör Kübra Par ise Vatan Partisi liderini uyardı ve "Sözleriniz tepki çekecek" dedi. Par'ın bu uyarısı sonrası konuşan Perinçek, "O zaman ben bir daha senin toplantına gelmem" dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE KURŞUN SIKTI"

Açıklamalarına devam eden Perinçek, "Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var. Bunlar bizim Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurşun sıktılar. Mehmetçiğimizi öldürdüler. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da biliyor, Genelkurmay Başkanlığı da. Bunların hiçbiri iddia değil gerçek" dedi.