Doğu Türkistan İslam Partisi ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Türkistan İslam Partisi ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber

16.12.2020 08:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:26
Doğu Türkistan İslam Partisi ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber

Doğu Perinçek, Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, DEAŞ'a katılan Uygur Türklerinin de TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını savundu. Perinçek'in bu açıklamasına tepki gösteren Hilmi Daşdemir ellerini iki yana açarak "Allah'u Ekber" dedi.

Yaptığı keskin çıkışlar ile gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yine tartışılacak açıklamalara imza attı. Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan Perinçek, Uygur Türklerinin ABD tarafından Çin'e karşı kullanıldığını ve silahlandırıldığını iddia etti

"PKK İLE DOĞU TÜRKİSTAN PARTİSİ AYNI"

Perinçek programda, "PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan" ifadelerini kullandı.

KONUK "ALLAH'U EKBER" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Perinçek'in bu açıklamasından sonra programın konuklarından biri olan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ellerini iki yana açarak "Allah'u Ekber. Nasıl olur efendim?" diyerek tepki gösterdi.

"SÖZLERİNİZ TEPKİ ÇEKECEK"

Perinçek'in açıklamalarından sonra araya giren moderatör Kübra Par ise Vatan Partisi liderini uyardı ve "Sözleriniz tepki çekecek" dedi. Par'ın bu uyarısı sonrası konuşan Perinçek, "O zaman ben bir daha senin toplantına gelmem" dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE KURŞUN SIKTI"

Açıklamalarına devam eden Perinçek, "Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var. Bunlar bizim Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurşun sıktılar. Mehmetçiğimizi öldürdüler. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da biliyor, Genelkurmay Başkanlığı da. Bunların hiçbiri iddia değil gerçek" dedi.

İlgili Haberler

İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya
Yeni doğum yapan anne ile bebeğinin bulunduğu ambulans ile işçilerin taşındığı minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Yeni doğum yapan anne ile bebeğinin bulunduğu ambulans ile işçilerin taşındığı minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Son dakika haber: Koronavirüsün arttığı Adana'da doğum günü partisine baskın
Son dakika haber: Koronavirüsün arttığı Adana'da doğum günü partisine baskın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Ali Palabıyık Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Türkistan İslam Partisi ile PKK'yı bir tutan Doğu Perinçek'e tepki: Allah'u Ekber | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 08:26:14. #1.14#
title