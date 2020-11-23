Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 8. bölüm tam izle | Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra 9. bölümde neler olacağı merak edildi. Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Uyanış Büyük Selçuklu canlı izle!

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu en son 8. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin bitişinin ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos'un ağır yaraladığı Sencer, Tapar'ın refakatinde Kınık Obası'na getirilmişti. Başulu, Sencer'i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar'a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar'ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?

Sencer'i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna'yı bayıltmıştı. Yorgos'un kirli ellerinden Turna'yı kim nasıl kurtaracaktır?

Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken'in Elçin'i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken'in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs'i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs'ten Terken'in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken'in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye'ye engel olabilecek midir?

Isfahan'da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah'ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir?

Öte yandan kutsal emanetlerin Bizans'a geçtiğini öğrenecek olan Melikşah, emanetleri kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yorgos'un Turna'yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos'un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas'ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos'a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer'in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer'e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos'u yakalayabilecek midir? Sencer'in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir?

Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım'ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar'ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar'ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar'a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir?

Seferiye'den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur. Uzun zamandır arzuladığı bu makama Seferiye'yi hasta ederek kurulan Terken ne gibi faaliyetlere girişecektir? Edindiği bu gücü nasıl kullanacaktır? Bu güçle Nizamülmülk'ü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken'i nasıl sürprizler beklemektedir?

Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya niçin gelecektir? Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu'yu tanıyacak mıdır? Büyük sır açığa çıkacak mıdır? Nizamülmülk sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı ne yapacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…