Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pazartesileri izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 22. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanan 20. bölümün sonunda 22. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melikşah'ın kardeşi Melik Tekiş, taht şehri olan Isfahan'a gelmişti. Melikşah'ın huzuruna çıkmış ve Melikşah'a herkesten sakladığı gizli oğlunun kim olduğunu sormuştu. Sarayda yeni bir fitne ateşinin yanmasına sebep olacak olan Tekiş'in yeni hamlesi ne olacaktır? Melik Tekiş'in ortaya attığı bu tehlikeli iddia neticesinde Tapar'ın aklına şüphe tohumları atılmıştı. Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar ne yapacaktır?

Melikşah, Kuvel Kalesi'nin fethi için ordusunu güçlendirmek adına harekete geçmiş, Zübeyde'nin önerisiyle Berkyaruk'tan çelik kervanı getirtilmesini kararlaştırmıştı. Ne var ki; Zübeyde'nin getirttiği çelik kervanı, Terken'in emriyle Tacülmülk'ün Sabbah'la birlik olup oynadığı tehlikeli bir oyunla basılmış; Selçuklu için son derece mühim olan çelikler ve yapımı uzun zaman alan mancınık yayları da Batıni ve Haçlı ittifakının eline geçmişti. Selçuklu'yu zor duruma düşürdüğünü anlayan Terken, Tacülmülk'e mancınık yaylarını geri getirmesi için emir verecektir. Bu durum Tacülmülk ile Sabbah'ın tehlikeli ortaklığını hangi yönde etkileyecektir? Tacülmülk mancınık yaylarını geri getirmeyi başarabilecek midir?

Getirttiği çelik kervanının saldırıya uğramasında Tacülmülk'ten şüphelenecek olan Zübeyde ne yapacaktır?

Bâtıni casusu olan Efruz'un zehirlemesiyle İlteber, Turna'nın isteneceği gün ölmüştü. İlteber'in ölümü ne gibi gelişmeleri beraberinde getirecektir? Şelemzar'daki dengeler alt üst olacak mıdır? Turna, İlteber'in ölümünü fırsat bilip başına üşüşecek olan alacaklılardan nasıl kurtulacaktır? Faysal, Turna'yı zora sokup gözden düşürmek için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Sencer, İlteber'in ölümünden sonra karışıklığa sürüklenecek olan Şelemzar'ın asayişini sağlamayı başarabilecek midir?

Kendisini öldürmeye tevessül eden Haçlıların elinden kurtaran Melikşah'tan etkilenen Kont Albert, Hıristiyan dünyasının kendisine sırt çevirdiğinin farkına varacaktır. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak olan Kont Albert, Melikşah'a yardım edecek midir?

Konstantinopolis tarafından binlerce kişilik orduyla desteklenen İzakyos, Selçuklu topraklarında ne gibi yıkıcı faaliyetlere girişecektir? Selçuklu'yu karıştırmak için İzakyos'tan asker desteği alacak olan Markus'un bugüne kadarki en cüretkâr hamlesi ne olacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…