Ustası ama çalamıyor

Sivaslı saz ustası İsa Demirkoparan, ürettiği kaliteli sazlardan adından söz ettirse de saz çalamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Sivaslı saz ustası İsa Demirkoparan, ürettiği kaliteli sazlardan adından söz ettirse de saz çalamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan İsa Demirkoparan, yaklaşık 40 yıldır baba mesleği olan saz ustalığını büyük bir sevgi ile sürdürüyor. 50 yaşındaki saz ustası Demirkoparan'ın ürettiği sazlarmüzik severlerle buluşturuyor. Türkiye'nin birçok iline saz gönderen Demirkoparan, elinden çıkan kaliteli sazlarla adından söz ettirse de saz çalmayı bilmiyor.

Demirkoparan, saz çalmayı öğrenmek için kursa gitmeyi denese bile, yoğun çalışma mesaisinden dolayı bir türlü saz çalmayı öğrenemedi. Mesleğini aksatmadan yapan Demirkoparan, sürekli saz ürettiği için parmak uçlarında hissizlik oluştuunu belirtip bu nedenle de saz çalmayı öğrenemediğini dile getirdi. Komşusu Ersin Caner ise üretilen sazları deneyerek hem testten geçiriyor hem de ustanın can sıkıntısını gideriyor.

"Çalamamak benim en büyük kaybım"

Saz Ustası İsa Demirkoparan, çocuk yaşta bu mesleğe başladığını belirterek "Çocukluktan başladım. Babam Osman Demirkoparan'la çocukluğumdan itibaren, ta o zamanlar küçük oyuncak arabalar, kılıçlar falan yapıyorduk artan malzemelerden. Çocukluktan itibaren yavaş yavaş bağlamaya geçiş yaparaktan, zımpara yaparaktan çocukluktan beri bu işi yapmaya başladık. Severek yapmaya başladık. Çalamamak benim en büyük kaybım. Bu işi yapıp ta çalamamak illaki zor bir şey, gönül verdiğin sevdiğin iş. Yalnız işte geçindirmek ile hükümlü bir ailem olduğu için, çocuklarımı falan geçindirmek için sadece çalışıyorum ama bağlamayı seviyorum ama işte her zamanki isteğim benim yaptığım bir bağlamayı çalabilmek ama maalesef ki çalamıyorum" diye konuştu.

"Öğrenmek için kurs yardımı aldım"

Demirkoparan, bu işe gönül verdiğini belirterek, "Çocukluktan beri bu işin peşindeyim, o zamandan beri bu işi seviyorum yalnız bağlama çalamıyorum. Tek büyük kayıbım bu. Bağlama yapıyorsun ama neden çalamıyorsun diyenler oluyor. Ben bu işe geçekten gönül verdim, gerçekten çok seviyorum ama Allah vergisi, Allah bana yapma becerisi vermiş ama çalma becerisi vermemiş. Çok üzülüyorum ama elimden de bir şey gelmiyor. Öğrenmek için kurs yardımı aldım ama parmaklarımdan dolayı, aşırı zanaat yaptığımız için ellerimde uyuşma meydana geldi sinir sıkışması falan. Ondan dolayı ellerimde hareket etmeme meydan geldiğinden dolayı öğrenemedim" dedi.

"Ustam yapar ben çalarım"

Dükkan komşusu Ersin Caner, "Yıllardır saz ustamın yanına gelirim çok eskilerden beri tanıyorum. Ustam yapar ben de elimden geldiği kadar çalarım. Yaptığı sazları denemek maksatlıyla çağırıyor bizde elimizden geldiği kadar çalmaya gayret gösteriyoruz. Ustam çalmayı bilmediğinden yaptığı sazları ben çalarım ustam dinler muhabbet ederiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı