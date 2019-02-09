Usta Oyuncu Yalçın Menteş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Önceki akşam hayatını kaybeden tiyatrocu Yalçın Menteş için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene merhum oyuncunun sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı. Usta oyuncu düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tibet Menteş, abisinin ölümü için "Bir insan nasıl intihar eder kendisine nasıl zarar verir, sağlığını nasıl kötüye kullanır bunun örneğidir." dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Menteş için önce Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelirken, sanatçıyı tiyatrocu dostları ile sanat dünyasından birkaç isim yalnız bırakmadı. Yalçın Menteş kılınan cenaze namazı sonrası Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Annesi Ayten, eşi Birgül ile oğlu Atilla ile kardeşi Tibet Menteş'in taziyeleri kabul ettiği törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Polat Yağcı, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Yalçın Özden, Sinan Bengier, Atılay Uluışık gibi isimler ile sevenleri katıldı.

"BİR İNSAN NASIL İNTİHAR EDER BUNUN ÖRNEĞİYDİ"

Sanat ve tiyatro camiasından katılımın az olduğu törende söz alan sanatçının kardeşi Tibet Menteş ağabeyinin alkol ve sigara alışkanlığı nedeniyle adeta intihar ettiğini belirtip "Çok insana iyiliği dokunmuştur, hataları olmuştur tabii herkes gibi. Bir insan nasıl intihar eder kendisine nasıl zarar verir, sağlığını nasıl kötüye kullanır bunun örneğidir. Gençlere, insanlara abimin hayatı örnek olarak anlatılmalı ders olarak gösterilmelidir. Bir insanın içebileceği sigarayı, içkiyi çok çok fazla tüketmiş... Sağlına o kadar büyük zarar verdi ki tarifi mümkün değil. Genç yaşta vefat etti. Çok üzdü hepimizi. Yengeme sonsuz teşekkürler ayrı oldukları dönemlerde bile ona iyi baktılar" şeklinde konuştu.

"BABAM FİZİKSEL OLARAK İYİ BİR ÖRNEK DEĞİLDİ"

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş ise "Babamın birçok insanın anılarında yaşayacağını düşünüyorum, bugün beni olmam gereken kişi haline getiren oydu. Örnek bir babaydı" ifadesini kullandı. Atilla Menteş ayrıca son dönemde babası Yalçın Menteş'in çalışamadığı ve bu nedenle bazı yapımcılar ile sektördeki isimlere kırgınlığı olduğunu anlatıp "Son dönemde kanserdi üstüne bir de zatüre oldu antibiyotik verdiler kalbi de dayanamadı. Bir kırgınlığı vardı bazı isimlere, bazı isimler de bize çok yardımcı oldu, çalışamadığı için yakınıyordu ama bu durumu bize hiç yansıtmadı. Arkadaş gibiydik onunla benim için fiziksel olarak iyi örnek değildi, kendi vücuduna iyi bakamadı ancak çok iyi bir babaydı" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTIĞIM KİŞİLER HEP GİTTİ"

Yalçın Menteş'in cenazesi ardından son yolculuğuna uğurlanacağı Bostancı Tatarağası Camii'ne getirildi. Camideki törende ise Türker İnanoğlu, Süheyl, Behzat, Süha Uygur kardeşler, Hamdi Alkan, Pelin Körmükçü, Necmi Yapıcı gibi isimler yer aldı. Türker İnanoğlu, Menteş'in ardından "Değerli sanatçı arkadaşımızı kaybettik her gün bir bir gidiyorlar, sonu yok. Etrafımda beraber çalıştığım bir iki kişi kaldı hepsi gitti" ifadesini kullandı.