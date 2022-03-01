"Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de anma töreni düzenlendi.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, 1 Mart Vapur İskelesi mevkisinde gerçekleştirilen törende, 64 yıl önce 400'e yakın hemşehrilerini yitirmenin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Kazada hayatını kaybedenler için anıt yapılması talebini olumlu karşıladıklarını ve bu konuda üzerlerine düşen bir şey varsa yapmaya hazır olduklarını anlatan Sarıca, "Hala İzmit'in, 64 yıl önce yaşanan bu kazadan kaynaklı yüreğindeki acı hafiflemiş değil. Bu elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımızı minnetle, saygıyla, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Danacı da kaybedilen değerleri canlı tutabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için bu yaşanan olayları hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini vurgulayarak, kazada hayatını kaybedenlerin anısının vapur iskelesi mevkisinde yapılacak anıtla ölümsüzleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Vapur kazasında babası ve ablasını kaybeden Nuray Büyükarman Dinçer ise babası, annesi ve ablasının o gün Ulaşlı'daki yazlık evlerine gitmek üzere Üsküdar vapuruna bindiğini aktardı.

Kara yolunun meşakkatli olması nedeniyle insanların vapura binmeyi tercih ettiğini dile getiren Dinçer, "Çıkan fırtınayı ben hatırlıyorum. Ben ve ağabeyim gitmedik. 15-20 dakika sonra İzmit'te muazzam bir kıyamet koptu. Oturduğumuz yer, lojman ve cadde olduğu için kalabalığı gördük. Akın akın sahile koştular. İzmit malum tepedir. Tepeden vapurun ikiye bölünüp suya gömüldüğünü görenler olmuş. Çok acı bir facia, pek çok kişi gibi bizim ailemizi de yıkmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, faciada hayatını kaybedenler anısına, 1 Mart Vapur İskelesi'nden denize karanfil bırakıldı.

Gölcük'teki anma töreni

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından konuşan Kaymakam Karabulut, o dönemde her ilçede lise olmadığı için faciada hayatını kaybeden 392 kişinin önemli bir kısmının öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Dönemin gençlerinin ailelerine, vatan ve milletlerine faydalı olabilmek amacıyla güç koşullarda okula giderek eğitimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Karabulut, elim kazada hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Belediye Başkanı Sezer de 1 Mart 1958'in, ilçe açısından çok büyük üzüntünün yaşandığı bir tarih olduğunu dile getirerek, "Bu o günden bugüne unutulmayan, derin üzüntüye yol açan bir faciadır. Şehrin gerçekten bugüne kadar unutmasının mümkün olmadığı iki önemli tarihi hangisi diye düşündüğümüz zaman; 17 Ağustos 1999 ve 1 Mart 1958 diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra katılımcılar tarafından kazada ölenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kazada hayatını kaybedenler Karamürsel'de de anıldı

Karamürsel Bey Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde, faciada yaşamını yitirenler için İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Mezarlıktaki törenin ardından Karamürsel Vapur İskelesi'nden denize karanfil atıldı. Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyeleri de denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açtı.