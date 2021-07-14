Üsküdar kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Üsküdar kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Üsküdar oldu. Peki, Üsküdar kurban kesim yerleri nerededir? Üsküdar kurban satış noktaları belli oldu mu? Üsküdar kurbanlık kesim bölgeleri! Üsküdar'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Üsküdar kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Üsküdar kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Üsküdar kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Üsküdar kurbanlık kesim yerleri 2021! Üsküdar kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ÜSKÜDAR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Üsküdar kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NEVZAT AY BEYLERBEYİ MAH. ABDULLAHAĞA CAD. BEYBOSTANİ SK. NO:16 BOSTANI MESCİT MEVKİ 685 ADI 8 PARSEL VE 755 ADA 2 PARSEL

SİNAN KIRIKKAYA KÜPLÜCE MAHALLESİ ESKİ TAŞOCAĞI 750 ADA 42 PARSEL TOPRAK YOL MEVKİ

HASAN UZUN BOSNA BULVARI NATOYOLU NO:108 ( 1159 ADA 35 PARSEL )

ÜNALAN MERKEZ CAMİİ VAKFI "ÜNALAN MAHALLESİ BARAJ YOLU ALT SOKAK ESKİ ŞAMPİYON ARSASI"

SERDAR ÖZGÜR BULGURLU MAHALLESİ İZZETTİNBEY SOKAK NO:1

SERDAR ÖZGÜR YAVUZTÜRK MAHALLESİ BOSNA BULVARI ARAS SK NO: 2

ŞERAFETTİN ÖZYILMAZ DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. N :52/1

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI KÜÇÜKÇAMLICA MAH.ÇİLEHANE CAD. NO :12 ÜSKÜDAR

KARACAAHMET CEM EVİ VAKFI ZEYNEP KAMİL MAHALLESİ GÜNDOĞUMU CADDESİ NO : 117

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÜSKÜDAR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

HASAN UZUN "YAVUZTÜRK MAH. BOSNA BULVARI NATO YOLU NO: 108

İSMET SAVAŞ "BEYLERBEYİ MAH. ABDULLAHAĞA CAD. BEYBOSTANİ SK. NO:16 "

SERDAR ÖZGÜR YAVUZTÜRK MAH.BOSNA BULVARI SOKAK NO :2

BEDİRHAN YUSOĞLU "ÜNALAN MAHALLESİ BARAJ YOLU ALT SOKAK ESKİ ŞAMPİYON ARSASI"

SERDAR ÖZGÜR "BULGURLU MAHALLESİ İZZETTİNBEY SOKAK NO:1

SİNAN KIRIKKAYA KÜPLÜCE MAHALLESİ (ESKİ TAŞ ACAĞI) 750 ADA 42 PARSEL TOPRAK YOL MEVKİİ

ŞERAFETTİN ÖZYILMAZ ALTUNİZADE DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO : 52/1

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI KÜÇÜKÇAMLICA MAH.ÇİLEHANE CAD. NO :12 ÜSKÜDAR

KARACAAHMET CEM EVİ VAKFI ZEYNEP KAMİL MAHALLESİ GÜNDOĞUMU CADDESİ NO : 117 ÜSKÜDAR

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.