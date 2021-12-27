Üsküdar'daki bir kafe ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı - Haberler
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Üsküdar'daki bir kafe ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı

Üsküdar'daki bir kafe ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı
AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşı caddesindeki bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşı caddesindeki bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

İşletme avukatı Yavuz Selim Aydın, yıkımla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, imara aykırılık durumunun giderilmesi için bir aylık süre ile bu sabah alınan yürütmeyi durdurma kararının tanınmadığını savundu.

Yıkım kararının, işletmeye cuma akşamı tebliğ edildiğini, yıkımın da zor kullanılarak bu sabah saat 07.45'te başladığını ifade eden Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 22 Aralık'ta Üsküdar sahiline bakan 5 kafe hakkında aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verildiğini, bu sebeple yıkımın hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Aydın, 22 Aralık'ta alınan kararın işletme sahiplerine 24 Aralık akşam saatlerinde tebliğ edildiğini belirterek, "Encümen kararı tanınmayıp sabah saatlerinde yıkım yapıldı. Yıkım kararı tamamen kötü niyetli olunduğunun göstergesi. Hafta sonu yargıya başvuramayıp, yargıya başvurma hakkımız elimizden alındı." dedi.

Kafenin imara aykırı bir durumunun olmadığını ve yapı kayıt belgelerinin tam olduğunu savunan Aydın, "Zabıta ekipleri içeri giriyor ve eşyaları topluyor. Diğer demirbaşların hiçbiri boşaltılmadan, dozerle yıkım başlıyor. Çalışanlar ve işletme sahipleri darbediliyor. Darp raporlarını da aldık. Belediyeye de yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen, yıktığı için zararla ilgili tazminat davası açacağız." diye konuştu.

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AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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