Üsküdar'da Çölyak hastalarına boğaz turu eşliğinde glütensiz aşure ikramı

Üsküdar Belediyesi, Muaharrem ayı dolayısıyla Çölyak hastalarına özel hazırladığı glütensiz aşureyi, Boğaz Turu eşliğinde çölyak hastası vatandaşlara dağıttı.

Üsküdar Belediyesi, Muaharrem ayı dolayısıyla Çölyak hastalarına özel hazırladığı glütensiz aşureyi, Boğaz Turu eşliğinde çölyak hastası vatandaşlara dağıttı. Valide Sultan Gemisi'yle çıkılan Boğaz Turunda bir yandan aşureler yenirken diğer yandan etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara müzik dinletisi gerçekleştirildi. Geminin bir bölümünde kurulan ufak mutfakta ise annelere ve ilgi duyanlara glütensiz aşure yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ise hem vatandaşlarla sohbet etti hem de günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çölyak hastası kızı olan Anne Zeynep Dikici, "İki seneden beri tanışıyoruz çölyakla. Öncesinde bayağı bir sıkıntı çektik. Süreci atlatana kadar ve ayarlayabilene kadar bayağı bir zorluk çektik. Hemen teşhis koyamadılar ama sonraki dönemde glütensiz diyeti başladıktan sonra her şey yoluna girdi ve kilo almaya başladı. Birazcık daha hayatımız sağlıklı olmaya başladı. Daha sağlıklı bir yaşam tercih etmeye başladık ve böyle de devam edeceğiz inşallah" dedi.

Günün önemine dair açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Üsküdar Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerimize pandemi ortamının getirdiği dezavantajla geçen yıl belli bir kısmına ara vermiştik. Ama şu an yine kontrollü bir şekilde biz vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de İstanbul'un Üsküdar'ın güzel sosyal tesisi Valide sultan gemisinde güzel bir organizasyonda Çölyak hastalarımız ve aileleriyle beraber bir aradayız. Tabii bu farklı bir hastalık, ihtimam ve özen gösterilmesi gereken bir hastalık. Özellikle besin noktasında belli maddeleri ve gıdaları tüketemiyor bu vatandaşlarımız. Biz hem onlara boğazın güzelliklerini bu gezi vesilesiyle izlettik. Hem de bugün ve yıl boyu tabii ki farklı etkinliklerle ve farklı dağıtımlarla onların yanlarındayız. Gıda kolileri dağıtıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı