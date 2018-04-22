Uşimder İstişare Toplantılarına Devam Ediyor

Uşak İmam Hatip Mezunlar Derneği (UŞİMDER), istişare toplantılarına devam ediyor.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammed Halil Damburacı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programın devamında Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mutlu Kozak okul hakkında bilgiler verdi ardından UŞİMDER Gençlik Merkezi Koordinatörü Muhammed Fehullah Yıldız yeni hizmet giren gençlik merkezi binasında verecekleri hizmetleri anlattı.

UŞİMDEN Başkanı Mustafa Kahraman, yapılan istişare toplantılarının öneminden bahsetti. İstişare edenin yanılmayacağını, zarar görmeyeceğini vurgulayan Kahraman istişarelerden her zaman fayda gördüklerini söyledi. İmam Hatipli olmayı da betimleyen Kahraman, "İmam Hatipli olmak farklı olmaktır, ahlaklı olmak, sorumluluk sahibi, mert olmayı ve başkaları ne der değil Rabbim ne der diye düşünen insanlarız. Bugüne kadar bu uğurda mücadele verdik, dert sahibi olduk. Derdimiz de şuurlu, bilinçli, imanlı, vatan aşkıyla dolu bir gençlik yetiştirmektir" dedi.

Kahraman'ın konuşmasının ardından Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 40 hadisi ezberlemiş ve bu konuda derece yapmış olanlara hediyeler verildi.

Gecenin onur konuğu olan Önder İmam Hatipler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, imam hatip mücadelesini İmam Hatipçilik yapmak için yapmadığını söyledi, Solmaz; "Sizlerin de yapmadığını düşünüyorum. İmam Hatip ismiyle beraber millet kendini bu okullarda buldu ve kendini bu okullarla ifade etti. Aslına bakarsanız millet bütün okulları İmam Hatip statüsünde görmek istiyor. Bunun için bu mücadeleyi verdi. Gerçekten de son dönem hariç okulların neredeyse tamamını halk yaptırdı. Kolay olmadı dolayısıyla bunun için bereketli oldu. Bereketini de hamdolsun gördük. İmam Hatip diye bir derdimiz yok aslında bir medeniyet mücadelesi veriyoruz, bir din mücadelesi veriyoruz. Gerçektende bizim varoluşumuzu İmam Hatipler bir şekilde ifade etmiş oldu" şeklinde konuştu. - UŞAK