Uşak Kardeşlik Platformu; "Dünyayı Dürüstlüğe, Vicdanlarının Sesini Duymaya Davet Ediyoruz"

Uşak Kardeşlik Platformu yaptığı basın açıklamasında Arakan'daki Müslümanlara yapılanları sistematik soykırım olarak nitelendi.



Palform adına konuşan İbrahim Bulut, Müslüman halklara karşı duyarsız tutum ve katliamlar tüm dünyanın gözleri önünde bir yenisi daha eklenerek şiddetle devam ettiğini söyledi. Bulut;"Bir yandan güya insanlık için yapılan çalışmalarla göz boyamaya çalışan insan hakları örgütleri, bir yanda herkesin gözleri önünde katliamlara maruz kalan mazlum Müslümanlar Müslüman halklar dünyanın akıl almaz gerçeklerini oluşturmaktadır. Binlerce insan canından olmuş köyleri yakılmış, çaresizce bir kenara atılmıştır. Arakanlı kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bizler bıkmadan mazlumun sesi olmaya, onlara destek vermeye onlara aile olmaya hazırız. Bilinsin ki tek yapacağımız üzülerek beklemek olmayacaktır. Mazlumlara ev olmak asli görevimizdir. Bir gün elbette yapılan katliamlar, kısılmaya çalışılan sesler tüm dünyayı saracaktır. Mazlumun galip olduğu günlerin geleceği açıktır. Dünyayı dürüstlüğe, vicdanlarının sesini duymaya davet ediyoruz" dedi.



Myanmar yönetimi tarafından yasa dışı göçmen ilan edilen Rohingha Müslümanlarının sistematik soykırım yöntemleri ile bitirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Bulut;"Küçük çocuklar boğularak ya da nehre atılarak öldürülüyor. Yetişkin kızlar analarının babalarının ellerinden alınarak bilinmeyen yerlere götürülüyor bir daha haber alınamıyor. Kadınlar tecavüz edildikten sonra katlediliyor. Erkekler elleri ayakları bağlanarak ateşe atılmak suretiyle diri diri ateşe yakılıyor. Köyleri yağmalanıyor. Köyleri yağmalanıyor. Kardeşlerimizin evleri kadın, çocuk ve yaşlılarla birlikte ateşe veriliyor. Camileri din adamları ve diğer dini mekanları özellikle hedef seçiliyor. Ne yazık ki işgale uğrayan zulüm ve işkenceye tabi tutulan Müslüman ülkeler olunca bütün dünya batıl emperyalistler BM ve ona bağlı sözde insan hakları örgütleri sessiz ve etkisiz kalmayı tercih ediyor. Kuruluş amacı yeryüzünde istikrar ve barışı tesis etmek olan Birleşmiş Milletler kurulduğu 1945 yılından bu yana veto yetkisine sahip 5 üye ülkenin kontrolünde hareket ederek İslam coğrafyasındaki işgallere zulüm ve işkencelere bekçilik yapmanın dışında bir rol üstlenmiyor. Zira onlar sessiz ve hissiz kalsa da biz kalamayız. Biz ensarla muhacir gibi, Selman-ı Farisi ile Bilal-i Habeşi gibi onlarla kardeşiz." şeklinde konuştu.



Bulut konuşmasını son bölümünde de şu ifadeleri kullandı; "Şimdi yardım, şimdi kardeşlik, şimdi paylaşma zamanıdır. Bugün içinde bulunduğumuz açlık günlerinde açların, açıkların halinden anlama, şimdi yardım, şimdi kardeşlik,şimdi paylaşma zamanıdır. Bugün İslam ülkeleri olarak hep birlikte sahip olduğumuz nimetlerin şükrünü eda etme adına kurbanlarımızı, sadakalarımızı tercih edeceğimiz güvenilir yardım kuruluşları ve diğer vasıtalarla kıtlıkla boğuşan Arakan Müslümanlarına uzatma zamanıdır. Allah onları yaşadıkları bela ve musibetle, bizi de onlara yardım edip etmemekle imtihana tabi tutuyor. Bizi imtihanı kazananlardan eylesin. Kardeşlik Platfarmu olarak bu basın toplantısını gerçekleştirmiş oluyoruz" - UŞAK