Ursula von der Leyen kimdir: Avrupa Komisyonu başkanlığı için aday gösterilen Alman siyasetçi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üç gün süren müzakereler sonucunda Birlik'in en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin aday gösterileceği konusunda anlaştı.

Avrupa Komisyonu başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in aday gösterilmesi üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Ursula von der Leyen seçilmesi halinde, Jean-Claude Juncker'den görevi devralarak bu pozisyona getirilen ilk kadın olacak. Aynı zamanda bu görev 60 yıl sonra ilk defa bir Alman'a verilmiş olacak.

Ursula von der Leyen'in isminin müzakerelerin ilk aşamasında dillendirilmiş olma ihtimali düşük.

Ancak önerilen isimler üzerinde anlaşma sağlanamayınca, Alman Bakan'ın ismi AB'nin zirvedeki poziyonu için öne çıkmışa benziyor.

Von der Leyen'in göreve getirilebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, Parlamento'nun ve Konsey'in kararlarının uygulanmasından sorumlu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğan Ursula von der Leyen, 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı.

Siyasete atılmadan önce, Londra Ekonomi Okulu'nda ekonomi, Hanover Üniversitesi'nde ise tıp okudu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yakın bir müttefiki olan Von der Leyen, 2005'ten beri Alman şansölyesinin muhafazakar partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) bir üyesi.

2013 yılında CDU ve merkez-sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki 3 ay süren müzakereler sonucunda Alman Savunma Bakanı olarak atanması beklenmedik bir gelişmeydi.

O günden sonra, Alman kamuoyundaki popülaritesi günden güne arttı. Von der Leyen, Alman ordusunun NATO'daki askeri varlığının artması gerektiğini savundu.

60 yaşındaki Von der Leyen, AB içerisinde yakın bir askeri işbirliğinin de destekçisi.

Ancak Savunma Bakanlığı'ndaki görevi bir başarı hikayesinden çok, başarısızlık hikayesi olarak görülüyor.

Son yıllarda Alman ordusunun askeri kapasitesindeki eksiklikler gündeme taşınmıştı.

Geçen yıl yayımlanan bir raporda, Alman ordusundaki personel ve ekipman eksikliklerinin ülkenin savaşa hazır olmasını "önemli ölçüde" engellediği sonucuna varılmıştı.

Bakan Von der Leyen, geçen yıl harcamalarla ilgili bir soruşturma kapsamında da sorgulanmıştı.

Savunma Bakanlığı, özel anlaşmalarla danışmanlık şirketlerine milyonlarca euro para aktarmakla suçlanmıştı.

Von der Leyen anlaşmalarda usülsüzlükler olduğunu kabul etmiş ve bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alındığını açıklamıştı.

Von der Leyen, tıp eğitimi sırasındaki bitirme tezinde fikir hırsızlığı ile de suçlanmıştı.

Üniversitede oluşturulan komisyon, Von der Leyen'in bitirme tezindeki alıntılara uygun bir şekilde referans vermediği, ancak bunun kasıtlı yapılmadığı ve tezdeki fikri geçersiz kılmadığı sonucuna varmıştı.