Ürgüp'te sıcak hava balonlarının bakımı ve üretimini yapacak merkez açıldı
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Ürgüp'te sıcak hava balonlarının bakımı ve üretimini yapacak merkez açıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kurulan Kapadokya Balon Üretim ve Bakım AŞ'nin açılışı törenle yapıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kurulan Kapadokya Balon Üretim ve Bakım AŞ'nin açılışı törenle yapıldı.

Sıcak hava balonlarının dönemlik bakımının gerçekleştirileceği ve balon yapımında kullanılacak bazı malzemelerin üretileceği merkezin açılış kurdelesi, protokol üyelerince kesildi.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek, törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli merkezin hizmete başlamasında emeği geçenleri tebrik etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) bir dönüşüm içinde olduğunu anlatan Yüksek, şunları söyledi:

"Bu, organizasyonel ve dijital bir manifesto olarak iki kısımda değerlendirilebilir. Eğitim konusunda sadece Türkiye içerisindeki sorun veya modellemeyi değil, global düşünme noktasındayız. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği büyük Türkiye hedefidir. Büyük Türkiye hedefi de büyük adımlarla atılır. Büyük olabilmek için evrensel düşünmek, hizmet ve hedefleri dost ülkelere taşımak gerekir. Dolayısıyla sıcak hava balonu anlamındaki olgunluğumuz da sadece Türkiye için değil. Dost ülkelerde de ifade edebilecek bir yapılanmayı da inşa etmemiz gerekiyor. Artık hava aracı ürünlerimizi, dışarıda akredite olmuş şekilde ticari anlamda sahaya sürme imkanımız olacak. Açılışı yapılan firmaya verilen bu sertifikayla ilgili kurumumuz da balon teli noktasındaki yetkinliğini sağlamış oluyor."

Firma sahibi Murat Çoban da merkeze SHGM tarafından, yerli ve milli sıcak hava balonu tasarlama ve üretme yetkisi de verildiğini belirtti.

Üç katlı binada, yurt içi ve dışında kullanılan balonların bakımının yapılacağını, balon pilotu eğitimi verileceğini kaydeden Çoban, "2015 yılında dünya genelinde balon bakım kurallarının güncellenmesi neticesinde, Kapadokya'daki balonların bakımının yapılması için yurt dışına çıkması ya da yurt dışındaki firmaların burada bakım merkezi açması gerektiği bir dönemde, bizler Balon Bakım ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik Merkezi açtık. Bu fabrikanın temelini de o günlerden atmış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Yüksek tarafından Çoban'a sertika belgesi teslim edildi.

Ürgüp'te sıcak hava balonlarının bakımı ve üretimini yapacak merkez açıldı
Ürgüp'te sıcak hava balonlarının bakımı ve üretimini yapacak merkez açıldı
Ürgüp'te sıcak hava balonlarının bakımı ve üretimini yapacak merkez açıldı
Ürgüp'te sıcak hava balonlarının bakımı ve üretimini yapacak merkez açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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