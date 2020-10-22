Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
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Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu

22.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:13

Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu Sanatçı Mahmut Tuncer Diyarbakırlılara ocağın başında ciğer kebabı pişirerek cevap verdi Ocağın başına geçen ünlü sanatçı ciğer kebabı pişirdi Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki ciğer kebabı tartışmasına ünlüler de dahil oldu Şanlıurfa ile Diyarbakır...

Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu

Sanatçı Mahmut Tuncer Diyarbakırlılara ocağın başında ciğer kebabı pişirerek cevap verdi

Ocağın başına geçen ünlü sanatçı ciğer kebabı pişirdi

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki ciğer kebabı tartışmasına ünlüler de dahil oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında yaşanan ciğer kebabı tartışmasına ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer de dahil oldu. Memleketi Şanlıurfa'da ocağın başına geçen ünlü sanatçı ciğer kebabı pişirip "Ciğer Urfa'nındır" dedi.

Son zamanlarda Şanlıurfa ile Diyarbakır arasında yaşanan "Ciğer kebabı bizimdir" tartışmasına ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer de dahil oldu. Memleketi Şanlıurfa'da ocağın başına geçen Tuncer, ciğer kebabı pişirip "Ciğer Urfa'nındır" dedi. Ciğerin anavatanı ve dergahının Şanlıurfa olduğunu söyleyen Sanatçı Mahmut Tuncer, "Diyarbakırlılar ciğer bizimdir diye sahip çıkmaya başladı. Kimisi çiğköfteye sahip çıkıyor, kimisi ciğere sahip çıkıyor, kimisi kıymalı lahmacun dediğimiz, ona sahip çıkıyor. Aslında bunların hepsinin dergahı, babası, anavatanı Şanlıurfa'dır. Köfteye sahip çıkmadık, başkası aldı, kim aldı, Adıyaman aldı. Onlar etsiz çiğköfte patentini almışlar. Bizim patentini aldığımız etli çöğköfte" dedi.

"Onlar da güzel yapar ama ciğer Urfa'dan türemiştir"

Diyarbakır'da yapılan ciğerin de güzel olduğunu söyleyen Tuncer, "Geçen gün baktım Diyarbakırlılar ciğere diyor ki bizimdir. Tabi onlar da bu bölgenin adamları, onlar da iyi yaparlar ama aslında ciğer Urfa'dan türemiştir. Antep'te yapar ama onun adı ciğer kebabı değil cartlak kebabı diye geçiyor. Anteplilerin tikeleri daha büyüktür. Şanlıurfalılar ciğeri iç yağıyla, çöz yağı dediğimiz yağla yapar. Onu da sıcak, kısa zamanda tüketmen lazım. Ciğer kebabı Urfa'nın dışında İstanbul'da, Ankara'da, şurada burada bütün Urfalı hemşehrilerimiz açmış, tıklım tıklım doluyor" dedi.

Ocağın başına geçip ciğer kebabı pişirdi

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, daha sonra ocağın başına geçip ciğer kebabı pişirdi. Usta bir aşçı gibi ciğer kebabını közde pişiren Tuncer müziğe de ayak uydurup oyunlar oynadı.

Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu
Urfa ciğeri Diyarbakır'a meydan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

Haber Yorumları (1)
DİYARBAKIRLİ DELİ İBO: mahmut çok ayıp ettin diyarbakırıma laf atma diıyarbakırım dolması ciğeri çoreği peyniri burması güveçi kelle paçaçı ile meshurdur urfa rakıbimiz değil bunu bil
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