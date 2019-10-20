Ürettiği ballarla hem dünya birincisi hem üçüncüsü oldu

20.10.2019 15:40

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, ürettiği ballarla Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde altın ve bronz madalya sahibi oldu.

Çelebi, Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından Kanada'da düzenlenen 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "karakovan balı" kategorisinde dünya birinciliğini, "kristalize bal" kategorisinde de dünya üçüncülüğünü elde etti.

Merkeze bağlı Doğantepe köyünde yaşayan Çelebi, uzun yıllar hayvancılık yaptı. Çelebi, 7 yıl önce işlerinin kötü gitmesi ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu işi bırakmaya karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle arıcılığa başlayan Çelebi, bugün 300 kovanda yılda 3 ton bal üretiyor.

Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında balları ile bronz madalya aldığını, bu sene de bir altın, bir de bronz madalyanın sahibi olduğunu söyledi.

"Hakiki balın kristalize olması gerekiyor"

Kongrede, dünyanın farklı bölgelerinden katılan 600 üretici arasında birinci olan Çelebi, kaliteli balın nasıl olması gerektiğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Arıya hiç dokunmadığınız sürece kendisi zaten kaliteli balı yapıyor. Arının kendi işine karıştığımız zaman kalitesiz bal oluyor. Hakiki balın kristalize olması gerekiyor. Sadece çam balı kristalize olmaz, onun haricindeki tüm ballar kristalize olur. Üç dört ay içinde eğer balınız kristalize olmuyorsa bu bal hakiki bal değildir. Analizden başka bir şekilde de balı tanıma imkanımız yok. Bizim doğru bildiğimiz bir yanlış var, ülkemizde raflarda kristalize ballar çöpe gidiyor. Fakat özellikle Avrupa ülkelerinde kristalize ballar raflarda daha pahalı fiyata satılıyor."

Türkiye bal üretiminde ikinci sırada

Çelebi, dünyada Türk ballarının kalitesiyle öne çıktığını vurguladı.

Çin'in en çok bal üretimine ve kovan sayısına sahip ülke olduğuna dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

"Türkiye kovan sayısı ve bal üretimi olarak ikinci sırada. Kalite olarak dünya yarışmalarında Türk ballarının belli derecelere geldiğini görüyoruz. Bu da Türkiye için gerçekten gurur verici. Türkiye flora olarak zengin bir yapıya sahip. Çeşitlilik çok bol. Yedi bölgede yedi farklı arı ırkımız var. Bu arı ırklarıyla da çeşitli çiçeklere göre bal üretme imkanımız var. Bal çeşitliliği de Türkiye'de çok yoğun. Arı dünyada olmazsa olmaz bir varlık, döllenmede büyük rolü var. Arının döllemediği meyve ve sebzelere baktığımızda kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA