Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de, kilogramı 30 ila 40 liradan alıcı bulan ejder meyveleri üreticisini sevindirdi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de, kilogramı 30 ila 40 liradan alıcı bulan ejder meyveleri üreticisini sevindirdi.

Muz ve kivi başta olmak üzere birçok tropik meyvenin üretiminin yapıldığı kentte, "Pitaya" olarak da adlandırılan ejder meyvesi yetiştiriciliğine ilgi arttı.

Kent genelinde 2019 yılında 114 dekar alanda yetiştirilen meyvenin üretimi, 2020 yılının sonunda 138 dekara ulaştı ve 204 ton ürün hasadı yapıldı.

Yılda 4 kez hasat imkanı sunan ejder meyvesi, ağustosta, dalında kilogramı 30 ile 40 lira arasından alıcı buldu.

Babadan kalma sebze serasına ejder meyvesi ekti

Erdemli ilçesindeki 3 dönümlük alanda üretim yapan 52 yaşındaki Fatma Ergin, PTT'den emekli olduktan sonra kardeşi Oğuzhan Kılıç'ın önerisiyle ejder meyvesi yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

Ergin, babalarından kalan sebze serasını üretimde kullandıklarını belirterek, "Kardeşimle üretime başladık. Çok şükür çok iyi gitti. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Gayet güzel bir gelirimiz oldu. Babamızdan kalan bir seraydı burası. Yeniledik ve daha verimli haline geldi. Bir sebze serasıyken şu anda ejder meyvesi üretim merkezi konumuna geldi. Hem meyve hem de fidan satışımız var." dedi.

Ürünün pazarlanmasının kolay olduğunu anlatan Ergin, "Bizim şu ana kadar satışta sorunumuz olmadı. Ne zaman meyveyi kestiysek alıcımız hemen hazırdı. Hiçbir sıkıntımız olmadı bu konuda. İnsanlar, bu nedenle üretim yapmakta tereddüt ediyorlar. 'Acaba satabilir miyiz, elimizde mi kalır' diye düşünüyorlar. Aslında öyle bir şey yok. İlgi çekiciliği yüksek bir meyve. Alıcısı her zaman için hazır." diye konuştu.

Fatma Ergin, iç piyasaya satışın yanı sıra bazı ülkelere de ihracat yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Meyvelerin yaklaşık 3 adeti 1 kilogram ediyor. Kilogramı 30 ile 40 lira arasında satılıyor. Geçen şubat ayında kırmızı olanlarının kilogram satışı 60 lirayı buldu. Fiyatlardan memnunuz. Elimizde meyve kalma riski olmadı. Meyveleri kesmeden bir gün önce alıcılarla görüşüyoruz. İhracat da yapıyoruz. Rusya'ya ürün gönderdik, Macaristan'a da gidecek. Birçok ülkeyle anlaşmalar yaptık. Her şey iyi gidiyor. Mersin'deki 3 dönümlük alanın yanı sıra Antalya'da da 2 dönümde üretim yapıyoruz. Bunların haricinde birçok ilde meyveyi yetiştirmek isteyenler için kardeşimin öncülüğünde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz kişilerin ürünlerinin dış satımını da sağlıyoruz."

Yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiklerini aktaran Ergin, "Benim 100 dönüm alanım olsa yine üretim yapmaya çalışırım çünkü elinizde kalmayan ve satışı kolay bir meyve, ihracatı da var. İç piyasa talebine ürün yetişmiyor bile, arada ihracat da yapılıyor. Türkiye'de henüz fazla yetiştirilmediği için meyve tedarikinde sıkıntı var. İnsanlara bu meyvenin üretimini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü
Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü
Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü
Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Mesut Akusta Celil Nalçakan Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üretim alanı genişleyen ejder meyvesi fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:21:28. #1.15#

title