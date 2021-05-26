Urartu Kalesi restore ediliyor
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Urartu Kalesi restore ediliyor

Urartu Kalesi restore ediliyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi girişindeki tepede bulunan, birçok medeniyet tarafından kullanılan Adilcevaz Kalesi, Ahlat Müzesi başkanlığında yapılan çalışmalarla bölgenin önemli destinasyonlardan biri haline getirilecek.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi girişindeki tepede bulunan, birçok medeniyet tarafından kullanılan Adilcevaz Kalesi, Ahlat Müzesi başkanlığında yapılan çalışmalarla bölgenin önemli destinasyonlardan biri haline getirilecek.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Osmanlı döneminde yenilenen kalenin yeniden restorasyonuna başlandığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla eşsiz bir güzelliğin ortaya çıkacağını belirten Gürsoy, "Adilcevaz bölgemizin cazibe merkezi olacak. Kalemiz 3 bin yıllık bir yapı. Yıllarca bazı tahribatlar yaşanmış. Şimdi bunu restore ederek turizme kazandıracağız. Orada seyir terası gibi bir yer düşünüyoruz. Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerini insanların görebilmesi için bir tesis yapacağız." dedi.

Adilcevaz Kef Kalesi'nde de kazı çalışmalarına başlanılacağını bildiren Gürsoy, Urartu krallarının 160 odalı sarayının kazılarla gün yüzüne çıkarılacağını kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

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