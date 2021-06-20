Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
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Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları

Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Ünlü isimleri, Babalar Günü'nü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Oğlu Karan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit; Babalar günümüz kutlu olsun payşam

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile olan karesini paylaşarak,"Aşkımızla çok eğleniyoruz. Seni çok seviyorum Baba, 'Babalar Günü'nüz kutlu olsun" notunu düştü.

Ali Sunal, babası Kemal Sunal ile olan bu karesini sosyal medya hesabından paylaşarak siyah kalp kalp emojisi bıraktı.

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, eşinin 'Babalar Günü'nü kızları Arya ve Zeynep Mira ile olan karelarini paylaşarak kutladı.

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal'nın 'Babalar günü'nü bu kareyle kutladı.

Oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın 'Babalar Günü'nü oğlu Fikret Ali ile olan karesini paylaşarak kutladı.

Seren Serengil, babası Öztürk Serengil'in 'Bablar Günü'nü kareyi paylaşarak kutladı.

Serenay Sarıkay, çocukluk fotoğrafını,"Bende yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari" notuyla paylaşıp babasının 'Babalar Günü'nü kutladı.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar'ın 'Babalar Günü'nü oğlu Can ile olan fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Oyuncu Jessica May, babasının 'Babalar Günü'nü bu kareyle kutladı.

Özel hayatıyla ilgili çıkan haberler nedeniyle zor günler geçiren Hadise, babası Hasan Açıkgöz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, babalar günü paylaşımını "Bir babanın verdiği güven kadar güzel bir duygu daha var mı? Önce bana bu duyguyu yaşatan babamın, yaşatabilen tüm babaların ve çocuklarına babalık yapan tüm annelerin babalar günü kutlu olsun." şeklinde yaptı.

Özgün'den duygusal babalar günü mesajı paylaştı. Oğlu Ediz'le çekilmiş fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan şarkıcı Özgün, "Bir baba kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur. Babam hep "Baba olduğunda anlarsın." derdi, artık onu anlıyorum. Bana bu duyguyu yaşatan eşime ve biricik oğlumuz Ediz'e bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm babaların, baba adaylarının, kalbinde babalık duygusu taşıyanların babalar günü kutlu olsun. Bu dünyadan sonsuzluğa gitmiş olan tüm babaların ruhu şad olsun" mesajını yazdı.

Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları

Kaynak: Snob Magazin

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