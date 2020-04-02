Ünlülerden "Evde Kal, Kitapla Kal" Çağrısı
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Ünlülerden "Evde Kal, Kitapla Kal" Çağrısı

Kültür ve Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için ünlü isimlerin yer aldığı "Yarınları yazmak için Türkiye okuyor.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Ünlülerden

Kültür ve Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için ünlü isimlerin yer aldığı "Yarınları yazmak için Türkiye okuyor. Evde kal, kitapla kal" çağrısı sunan videoları sosyal ağ platformlarından yayınladı.

Kültür ve Sağlık Bakanlığı, Kütüphaneler Haftası kapsamında ve yeni koronavirüs Kovid-19 ile mücadele için ünlü simaların yer aldığı kısa videolar paylaştı. "Evde kal, kitapla kal" çağrılı videolar, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında yayınlandı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan, Doğa Rutkay, Orhan Gencebay ve daha nice isim çektikleri videolarda vatandaşlara evde kalıp kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Orhan Gencebay: "Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yarınları yazmak için bugün hep birlikte okuyoruz."

Şahan Gökbakar: "Evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde sizde vaktinizi kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl bir kitap okuduğunuzun, içeriğinin önemi yok."

Doğa Rutkay: "Okumak sizi hiç bırakmayacak ve her zaman geliştirecek şahane bir alışkanlık. Hadi hep birlikte kitap okuyalım evimizde."

Kerem Alışık: "Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bugünlerde sadık dostlarımıza sarıldık."

Bülent Polat: "Evde kal, kitap oku, sevdiklerinle kal."

Yılmaz Erdoğan: "Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz, sizi mutlu bir insan yapar."

Ertan Özyiğit: "İnsanların en büyük hastalığı unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun."

Ali Sunal: "Kitap okursanız sınırları kaldırırsınız."

Tamer Karadağlı: "Hayat koşuşturması içinde belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap okuyalım."

Devrim Erbil: "Kitap okuduğunuz zaman kişiliğiniz zenginleşir. Hayat daha anlamlı olur."

Haluk Bilginer: "Okumak sorgulatır, okumak merak uyandırır, okumak çözüm üretir."

Levent Erden: "Merakı gidermenin en iyi yolu kitap okumaktır."

Dr. Mehmet Öz: "Öğrendiklerimizin yüzde 60'ını kitaplardan öğreniyoruz."

Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Kitap okuyarak bu sıkıcı kapanmayı, renkli bir faaliyete çevirebilirsiniz." dedi.

Bilim Kurulu Toplantımızın sonunda açıkladığım günlük Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.

?? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3YCeDUhpcD

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020

Kaynak: Tamindir

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